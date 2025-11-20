Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final evresindeki rakibi Romanya olarak belirlendi. Kura çekiminin ardından ise Milli Takım’ın Romanya ile geçmiş müsabakaları inceleniyor.

Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler
20.11.2025
20.11.2025
saat ikonu 18:13

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2. sırada tamamlayan , turuna yükseldi.

Ay-yıldızlı takımın play-off turu yarı finalindeki rakibi ise oldu.

A Milli Takım, Türkiye'de oynayacağı mücadelede Romanya'yı saf dışı bırakırsa Slovakya-Kosova maçının kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

TÜRKİYE ROMANYA KAÇ KERE KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Romanya, A Milli Takım'ın tarihinde en fazla rakip olduğu ülke sıfatına sahip.

Fakat bu mücadelelerde Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü yer alıyor.

Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Romanya, Türkiye ile yaptığı 26 maçta 14 zafer elde etti.

Bu sayı, Romanya'yı Almanya ile beraber A Milli Takım’ı en fazla yenen ülke hâline getiriyor.

Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile Ay-Yıldızlı ekip, 7 defa da eşitlikle sahadan ayrıldı.

Romanya'nın takım değeri 85.75 milyon euro olarak açıklanırken, Türkiye'nin ise 477.50 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu
