Türkiye Romanya kaç kere karşı karşıya geldi? Türkiye Romanya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, play-off turuna yükseldi.

Ay-yıldızlı takımın play-off turu yarı finalindeki rakibi ise Romanya oldu.

A Milli Takım, Türkiye'de oynayacağı mücadelede Romanya'yı saf dışı bırakırsa Slovakya-Kosova maçının kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

TÜRKİYE ROMANYA KAÇ KERE KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Romanya, A Milli Takım'ın tarihinde en fazla rakip olduğu ülke sıfatına sahip.

Fakat bu mücadelelerde Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü yer alıyor.

Romanya, Türkiye ile yaptığı 26 maçta 14 zafer elde etti.

Bu sayı, Romanya'yı Almanya ile beraber A Milli Takım’ı en fazla yenen ülke hâline getiriyor.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile Ay-Yıldızlı ekip, 7 defa da eşitlikle sahadan ayrıldı.

Romanya'nın takım değeri 85.75 milyon euro olarak açıklanırken, Türkiye'nin ise 477.50 milyon euro seviyesinde bulunuyor.