Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacağı ilk rakibi Romanya olarak belirlendi.

Milli Takım, Romanya’yı mağlup etmesi durumunda ise Slovakya-Kosova maçının kazananıyla eşleşecek.

Play-off turundaki karşılaşmalar, Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde organize edilecek ve 48 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası'na, elemeler sonucunda Avrupa'dan 16 ekip katılım hakkı elde edecek.

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

Ay-yıldızlı takım, şimdiye kadar tarihinde iki defa Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Türkiye ilk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada sahne aldı.

Ardından uzun bir sürenin ardından, 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda yer aldı.

2002'de Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta mücadele eden Milliler, gruptan ikinci olarak yükseldi.

Sonrasında Japonya ve Senegal’i eleyerek yarı finale çıktı. Tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaşan Türkiye, yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybetmesine rağmen, üçüncülük maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.