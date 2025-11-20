İHA Muş muhabiri İshak Güngör’e uluslararası yarışmada onur ödülü verildi!

15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen törende, habercilik mesleğinin zorlu şartları ve sahada görev yapan gazetecilerin fedakârlıkları vurgulandı. Yarışmada ödüle değer görülen isimler, yıl boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar nedeniyle tebrik edildi.

Yoğun saha çalışmaları nedeniyle törene katılamayan İHA Muş Muhabiri İshak Güngör, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güngör, "Bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Her şartta doğru bilgiyi, doğru görüntüyü kamuoyuna aktarma gayretiyle çalışıyoruz. Bu ödül, sadece benim değil, sahada büyük özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımızın emeğinin bir karşılığıdır. Jüriye, Türkiye Haber Kameramanları Derneği’ne ve İHA ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Güngör, TGRT Haber Editörü Yusuf Özgür Bülbül'ün mesleki ve akademik kitap çalışmalarında yer alarak, alana dair katkı sağlamıştı. Güngör, Muş'ta medya alanında çalışmalarını sürdürüyor.