Aktüel

Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

İHA Muş muhabiri İshak Güngör’e uluslararası yarışmada onur ödülü verildi!

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda İhlas Haber Ajans (İHA) Muş Muhabiri İshak Güngör, sahadaki başarılı çalışmalarıyla Onur Ödülü’ne layık görüldü.

İHA Muş muhabiri İshak Güngör'e uluslararası yarışmada onur ödülü verildi!
İhlas Haber Ajansı
20.11.2025
20.11.2025
15 Temmuz Müzesi’nde düzenlenen törende, habercilik mesleğinin zorlu şartları ve sahada görev yapan gazetecilerin fedakârlıkları vurgulandı. Yarışmada ödüle değer görülen isimler, yıl boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar nedeniyle tebrik edildi.

Yoğun saha çalışmaları nedeniyle törene katılamayan Muş Muhabiri İshak Güngör, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İHA Muş muhabiri İshak Güngör’e uluslararası yarışmada onur ödülü verildi!

Güngör, "Bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Her şartta doğru bilgiyi, doğru görüntüyü kamuoyuna aktarma gayretiyle çalışıyoruz. Bu , sadece benim değil, sahada büyük özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımızın emeğinin bir karşılığıdır. Jüriye, Türkiye Haber Kameramanları Derneği’ne ve İHA ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Güngör, TGRT Haber Editörü Yusuf Özgür Bülbül'ün mesleki ve akademik kitap çalışmalarında yer alarak, alana dair katkı sağlamıştı. Güngör, Muş'ta medya alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Siyasal reklamcılıkta yeni dönem! Doç. Dr. Burcu Zeybek'in yeni kitabı raflarda
