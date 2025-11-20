Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak altyapı faaliyetleri nedeniyle Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli ve Anamur ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. Konuyla ilgili MESKİ açıklama yaptı.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi
20.11.2025
17:55
20.11.2025
17:57

'in , , Akdeniz ve ilçelerinde hızlı tren projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırım çalışmaları kapsamında yürütülen altyapı faaliyetleri nedeniyle bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) yaşanıyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre mevcut iki ana isale hattından birinin aktif olarak çalışmakta olduğu ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için dönüşümlü olarak su verildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman biteceği ise araştırılıyor.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi

MERSİN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 20-21 KASIM?

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 21 Kasım 2025 Cuma günü öğle saatleri itibarıyla şehrin tamamında su tedarikinin kademeli olarak normale dönmesi planlanıyor.

Bu kapsamda 21 Kasım Cuma günü saat 12.00'den itibaren Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli ilçelerine kademeli olarak su verilmeye başlanacak.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi

MERSİN ANAMUR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 20-21 KASIM?

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Mersin'in Anamur ilçesine bağlı olan Çarıklar Mahallesi'nde içme suyu arızasından dolayı su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintinin 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi

MERSİN AKDENİZ SU KESİNTİSİ 20 KASIM

Mersin'in Akdeniz ilçesinin Parmakkurdu ve Yanpar ilçelerinde su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin bugün saat 19.00'da sona ereceği duyuruldu.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Anamur su kesintisi

MERSİN TARSUS SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Mersin'in Tarsus ilçesinin ise Takbaş, Tarsus Üniversitesi ve Akçakocali Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor. Enerji kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintisinin bugün saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

#mersin
#su kesintisi
#yenişehir
#toroslar
#mezitli
#Akdeniz Fok
#Meskİ
#Aktüel
