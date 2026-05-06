Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, futbolseverlerin başını döndürecek bir iş ilanı yayımlandı. FOX Sports, FOX One ve popüler iş arama platformu Indeed, turnuva tarihine geçecek benzersiz bir pozisyon için düğmeye bastı: Chief World Cup Watcher (Dünya Kupası İzleme Sorumlusu).

HABERİN ÖZETİ Dünyanın en şanslı işçisi aranıyor: Dünya Kupası’nı izle, 50 bin doları kap! FOX Sports ve Indeed, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek ve sosyal medyada paylaşmak üzere 'Chief World Cup Watcher' (Dünya Kupası İzleme Sorumlusu) pozisyonu için iş ilanı yayımladı. Seçilen aday, turnuvadaki 104 karşılaşmanın tamamını 4K kalitede izleyecek. Görev yeri, New York Times Square'da özel tasarım şeffaf bir cam küp olacak. Aday, maç izlerken sosyal medya üzerinden içerik üretecek. Görev süresi boyunca 50 bin dolar ödül kazanılacak. Son başvuru tarihi 17 Mayıs, kazanan 6 Haziran'da ilan edilecek.

NEW YORK’UN KALBİNDE "CAM KÜRE" MESAİSİ

Bu pozisyonu kazanan şanslı aday, turnuva boyunca sürecek olan 104 karşılaşmanın tamamını, FOX One üzerinden 4K kalitesiyle takip edecek. Ancak bu "mesai", alışılagelmiş bir ofis ortamında veya ev konforunda geçmeyecek. Seçilecek kişi, New York’un dünyaca ünlü Times Square meydanının tam ortasına kurulacak, özel tasarım şeffaf bir cam küpün içinde görev yapacak. Görevin tanımı ise sadece maç izlemekle sınırlı değil; "İzleme Sorumlusu", bir yandan futbol heyecanını yaşarken bir yandan da sosyal medya üzerinden içerikler üreterek bu atmosferi tüm dünyayla paylaşacak.

"TARİHİ BİR TURNUVAYA TARİHİ BİR İŞE ALIM"

Projenin arkasındaki isimlerden FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb, bu ilanın turnuvanın ruhuna uygun olduğunu belirterek; "Bu turnuva tarihi bir organizasyon olacak ve biz de buna uygun tarihi bir işe alım yapıyoruz. Adayımız, her ulusun hikayesini ve futbolun büyüleyici anlarını kutlayacağı hayatının fırsatını yakalayacak" dedi.

Indeed Pazarlama Müdürü James Whitemore ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek, her insanın hayalindeki işi bulma misyonuna vurgu yaptı ve bu projenin aday-işveren eşleşmesinde sınırları zorladığını belirtti.

BAŞVURU DETAYLARI

Eğer "Bu iş tam bana göre" diyorsanız, izlemeniz gereken adımlar oldukça net:

Profil Güncelleme: Indeed üzerindeki profilinizi güncel ve donanımlı hale getirin.

Yetenek Seti: İlgili yeteneklerinizi (sosyal medya yönetimi, futbol bilgisi vb.) profilinize ekleyin.

Video Başvurusu: Neden "ideal aday" olduğunuzu anlatan etkileyici, kısa bir video yükleyin.

ÖNEMLİ TARİHLER VE TAKVİM

Süreç Tarih Son Başvuru Tarihi 17 Mayıs Kazananın İlanı 6 Haziran (NY Yankees - Boston Red Sox maçı sırasında) Görev Başlangıcı 6 Haziran Görev Bitişi 26 Temmuz

Turnuva bitiminden bir hafta sonra sona erecek olan bu görev için seçilen kişi, hem unutulmaz bir deneyim yaşayacak hem de 50 bin dolarlık dev ödülün sahibi olacak. Futbol dünyasının gözü şimdi 6 Haziran'da FOX ekranlarında açıklanacak o şanslı isimde!