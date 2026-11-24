Pazar günü Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grupta Lider Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadında oynanan karşılaşma Manavgat Belediyespor'un 4-1 galibiyeti ile sona erdi.

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HABERİN ÖZETİ Zidane vakası! Rakibine kafa atan futbolcu tutuklandı Pazar günü oynanan PGL 12. Grup futbol karşılaşması sonrası Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap'ın rakip oyuncuya kafa atması sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili. Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grupta Manavgat Belediyespor, 1955 Seydişehir Alüminyumspor'u 4-1 yendi. Maç sonrası Manavgat Belediyespor'dan Cengizhan Kasap, 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu. Osman Çağlar Uç darp raporu alıp şikayetçi olurken, Cengizhan Kasap gözaltına alındı. Cengizhan Kasap, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki futbolcu arasında daha önce hazırlık karşılaşmasında bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

RAKİBİNE KAFA ATTI

Karşılaşma sonrası Manavgat Belediyespor takımında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cengizhan Kasap, soyunma odasına gitmekte olan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu. 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu futbolcu hastanedeki tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla şikayetçi olduğu Cengizhan Kasap jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İfade işlemlerinin ardından geceyi jandarma karakolunda geçiren Cengizhan Kasap çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Olayın ardından kaşı patlayan ve dikiş atılan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olurken, Cengizhan Kasap da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince kasten yaralama suçundan gözaltına alındı. 2 futbolcu arasında sezon hazırlıkları sırasında Seydişehir'de oynanan hazırlık karşılaşmasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

ZIDANE OLAYI

Yaşanan olay futbol sahalarında Zidane kafasını akıllara getirdi. Zinedine Zidane, 9 Temmuz 2006 tarihindeki Dünya Kupası finalinde İtalyan savunmacı Marco Materazzi'nin göğsüne kafa atarak kırmızı kart gördü ve futbolculuk kariyerini bu olayla noktalamıştı.