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İstanbul
Çinli otomotiv üreticisi Geely, yeni modeli Lynk & Co 07 GT'nin gövde sağlamlığını ve güvenlik performansını öne çıkarmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Carscoops'un haberine göre, Çin’in Zhangjiakou kentinde seri üretim bir araçla gerçekleştirilen çarpışma testinde, 07 GT rampadan uçurum boşluğuna doğru sürüldü.
Paylaşılan test görüntülerinde Lynk & Co 07 GT, 70 km/s hızla rampadan havalanarak uçurum kenarından aşağı uçuyor ve burun üstü toprağa çakılıyor. Zeminle temasın ardından defalarca zıplayıp takla atan otomobil, sonunda tekerlekleri üzerinde duruyor.
Videoda, sert darbeye maruz kalan 07 GT’nin dört kapısının da sorun yaşanmadan açıldığı görüldü. Otomobilin yan camları ile ön camı bütünlüğünü korudu ve cam tavanın çatlamasına karşın kabin içine çökmedi. Geely'den yapılan açıklamaya göre aracın yan perde hava yastıkları da 6 saniyeden uzun süre basıncını korumayı başardı.
Öte yandan Geely'nin aynı noktadan birden fazla 07 GT göndermesi halinde ortaya çıkan sonuçların birebir tekrarlanmasının neredeyse imkansız olacağına dikkat çekiliyor. Günlük kullanımda 07 GT sahiplerinin uçurumdan atlayarak güvenlik sistemlerini sınaması beklenmiyor; kaldı ki modelin henüz bağımsız çarpışma testlerinden geçmediği de belirtiliyor.