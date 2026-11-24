Çinli Geely, ürettiği otomobilin sağlamlığını kanıtlamak için uçurumdan attı! İşte son hali

Çinli otomotiv üreticisi Geely, yeni modeli Lynk & Co 07 GT'nin gövde sağlamlığını ve güvenlik performansını öne çıkarmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Carscoops'un haberine göre, Çin’in Zhangjiakou kentinde seri üretim bir araçla gerçekleştirilen çarpışma testinde, 07 GT rampadan uçurum boşluğuna doğru sürüldü.

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Çinli Geely, ürettiği otomobilin sağlamlığını kanıtlamak için uçurumdan attı! İşte son hali Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 86

HABERİN ÖZETİ Çinli Geely, ürettiği otomobilin sağlamlığını kanıtlamak için uçurumdan attı! İşte son hali Çinli otomotiv üreticisi Geely, yeni modeli Lynk & Co 07 GT'nin gövde sağlamlığını ve güvenlik performansını sergilemek için aracı uçurumdan aşağı atarak sıra dışı bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Lynk & Co 07 GT, 70 km/s hızla rampadan uçurumdan aşağı uçuruldu. Sert darbeye rağmen aracın dört kapısı sorunsuz açıldı. Yan camlar, ön cam bütünlüğünü korudu ve cam tavan çökmeyerek kabin içine zarar vermedi. Aracın yan perde hava yastıkları 6 saniyeden uzun süre basıncını korudu. Bu tür bir testin günlük kullanımda tekrarlanmasının zor olduğu ve modelin henüz bağımsız çarpışma testlerinden geçmediği belirtildi.

Paylaşılan test görüntülerinde Lynk & Co 07 GT, 70 km/s hızla rampadan havalanarak uçurum kenarından aşağı uçuyor ve burun üstü toprağa çakılıyor. Zeminle temasın ardından defalarca zıplayıp takla atan otomobil, sonunda tekerlekleri üzerinde duruyor.

DÖRT KAPI SORUNSUZ AÇILDI, CAM TAVAN ÇÖKMEDİ

Videoda, sert darbeye maruz kalan 07 GT’nin dört kapısının da sorun yaşanmadan açıldığı görüldü. Otomobilin yan camları ile ön camı bütünlüğünü korudu ve cam tavanın çatlamasına karşın kabin içine çökmedi. Geely'den yapılan açıklamaya göre aracın yan perde hava yastıkları da 6 saniyeden uzun süre basıncını korumayı başardı.

Öte yandan Geely'nin aynı noktadan birden fazla 07 GT göndermesi halinde ortaya çıkan sonuçların birebir tekrarlanmasının neredeyse imkansız olacağına dikkat çekiliyor. Günlük kullanımda 07 GT sahiplerinin uçurumdan atlayarak güvenlik sistemlerini sınaması beklenmiyor; kaldı ki modelin henüz bağımsız çarpışma testlerinden geçmediği de belirtiliyor.