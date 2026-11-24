İzmir'de pes dedirten magandalık! Vakaya giden ambulansın camını kırıp sağlık çalışanlarına saldırdı

İzmir’in Konak ilçesinde çift şeritli yolda park edilen araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans sürücüsü ile yolda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. İlk tartışmanın ardından tarafların olay yerinden ayrıldı. 10 dakika sonra başka bir vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans kırmızı ışıkta beklerken, daha önce tartışma yaşadığı şahsın saldırısına uğradı. Öfkeli vatandaş ambulansın camını kırdı, ambulans şoförü ve görevli personele defalarca vurdu. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.