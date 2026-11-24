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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tüm emeklileri kapsayacak ve enflasyonun üzerinde artış sağlayacak yeni düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıklamasının ardından gözler maaş hesaplamalarına çevrildi.
TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liradan 30 bin liraya tamamlanmasının gündemde olduğunu belirterek, "Aralık ayının sonuna doğru enflasyonun üzerinde ne gibi artışın yapılacağı daha önceden belirleneceği için 4 Ocak'ta enflasyon açıklandıktan sonra 17'sindeki emekli aylıklarına yetişir" dedi.
İşte emeklilerin aklındaki sorulara çok kritik cevaplar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, seyyanen zam ve refah payı uygulamasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, iyileştirmenin tüm emeklileri kapsayacağını, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını ve düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıklamasının ardından emeklilerin zam beklentisi yeni bir boyut kazandı.
TGRT Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun, masadaki rakamları, prim gün sayısı ile prim esas kazanç dengesini ve zamlı maaşların hesaplara yatacağı takvimi detaylarıyla anlattı.
Emeklilere enflasyon farkı dışında bir iyileştirme yapılacağının netleştiğini belirten Özgür Erdursun, taban maaş hesabını şu sözlerle ortaya koydu:
"Artık yavaş yavaş şekilleniyor diyebiliriz. Emeklilere enflasyon farkı dışında aynı zamanda bir iyileştirmenin yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında netleşmiştir. Bizler de yapılan açıklamalar sonrasında ne gibi bir artışın yapılacağını ve tutarın ortalama kaç lira olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ama burada vereceğimiz bilgiler net, kesin, şu anda yasalaşmış ya da yasalaşacak bilgiler değildir; biz kendi tahminlerimizi ortaya koyuyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında enflasyon farkı sonrası refah payı ya da seyyanen artış konusunun tam netleşmediğini aslında görüyoruz.
Çünkü Türkiye'de en düşük tamamlanan aylık biliyorsunuz 23.552 lira. Bu rakam yaklaşık 26.000 liraya çıkacak. İşte bu rakamın 30.000 lira olması şu anda gündemde. En alt aylık 30 bin lira olursa, oransal bir artış değil de rakamsal olarak seyyanen 4 bin liralık bir artış gerçekleşmiş olur. Diğer emeklilere de aldığı aylıklara göre belli bir rakamda seyyanen artış mı yapılacak yoksa oransal artış mı yapılacak, bu biraz daha tartışılan konulardan bir tanesi."
Prim gün sayısı yüksek olan emeklilerin taban aylığa takılma sorununa dikkat çeken Erdursun, hükümetin üzerinde çalıştığı asıl formülün bu adaletsizliği gidermek üzerine kurulu olduğunu vurguladı:
"En düşük tamamlanan aylık konusunda şunu söyleyebiliriz: Türkiye'de 3600 prim günü, 5000 gün, 7000 gün, 9000 günde emekli olan çok kişi 23.552 lirayı alırken 'Neden benim prim gün sayım fazla ama en alt aylığı alıyorum?' diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Hükümet yetkilileri de bu konuyla ilgili hakkaniyetli, adaletli bir uygulamayı devreye sokmak istiyoruz dediler.
Diğer taraftan en düşük tamamlanan aylık 30 bin liraya tamamlandığı durumda, diğer aylıklarda da yine prim gün sayısı ve yaşa göre ayrıca oransal artışlar yapıldığı zaman bu 30 bin liranın üzerine çıkması gerekiyor ki hakkaniyetli ve adaletli bir artış söz konusu olsun. Büyük ihtimalle tam da bu noktada çalışma yapılıyordur. Çünkü çalışmanın sonrasında enflasyon farkı ya da yüzde 10-15 farklarını alsa dahi prim günü fazla olan kişiler yine 30 bin liraya takılırlarsa bu durumda rakamlar bir miktar artar ama tam olarak sorun çözülemez. Bu nedenle yapılan çalışmanın burada yoğunlaştığını düşünüyorum. O da büyük ihtimalle 10-15 güne kadar kamuoyuyla paylaşılır."
30 bin ile 32 bin lira bandında maaş alan emeklilerle taban aylık arasındaki makasın daralması riskine de değinen Erdursun, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Prim gün sayısı, yaş, aynı zamanda bir de prim esas kazancın da burada dikkate alınması gerekiyor. Çünkü bir kişi asgari ücretle çalışmıştır, prim gün sayısı 7000 gündür, yaşı 65'tir; ama diğer kişi asgari ücretin 4 katıyla çalışmıştır, onun da yaşı ve primi aynıdır. Prim gün sayısı ve yaştan ziyade prim esas kazancın da muhakkak dikkate alınması gerekiyor ki gerçek anlamda emekli aylıklarında artışı sağlayan prim esas kazançlardır. Burada muhakkak bunu da devreye sokmaları gerekiyor. Yani enflasyon farkı verildikten sonra en düşük tamamlanan aylık 26 bin lira, diğer kişinin 30 bin lira olduğunda; 30 bin liranın üzerine alacağı fark yüzde 5, yüzde 10 gibi sınırlı kalır ve 26 bin lira da 30 bin liraya gelirse, daha fazla prim günü olmuş ve daha yüksek rakamla çalışmış olan kişinin eline geçecek parayla en alttaki kişinin eline geçecek para birbirine çok yakın olur."
Çalışmanın detaylandırılmasının arkasındaki gerekçeyi de açıklayan Erdursun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada önemli olan daha fazla prim gün sayısının, yaşın ya da prim esas kazancın en alt aylıkla arasında bir farkın oluşması gerekiyor ki kamuoyunda tartışılan '3600 günde emekliyim ya da 7000 günde, 9000 günde emekliyim aynı emekli aylığını alıyorum' gibi ifadelerin artık bu uygulama sonrasında devre dışı kalması gerekiyor.
'Evet benim prim gün sayım 7 bin gün, ben daha fazla alıyorum; 9 bin gün, ben daha fazla alıyorum' gibi bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Zaten hükümetin şu anda amacı da en çok kamuoyuyla paylaşılan bu sorunun giderilmesi için bir çalışma yapılıyor. Yoksa çıkıp diyebilirlerdi ki 'Tüm emeklilere yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 refah payı veriyoruz' ya da 'Tüm emeklilere 5 bin lira seyyanen artış yapıyoruz' deyip bu işi bitirebilirlerdi. Ama 'Daha hakkaniyetli, adaletli bir çalışma yapıyoruz' demelerinin nedeninin burada devreye gireceğini düşünüyorum."
Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ödeme takvimine etkisini değerlendiren Erdursun, zamlı maaşların Ocak ödemelerine yetişeceğini belirterek şunları kaydetti:
"Enflasyon hafta sonundan dolayı normalde ayın 3'ünde genelde açıklanır. Ocağın 3'ü hafta sonuna geleceği için 4 Ocak'ta açıklanacak. 4 Ocak'ta enflasyon farkları netleşecek. 2027 yılının Ocak ayında enflasyon farkıyla beraber ayın 17'sinde emekli aylıkları ödenmeye başlanıyor, 17'si ile 26'sı arasında. Aralık ayının sonuna doğru ayrıca enflasyonun üzerinde ne gibi artışın yapılacağı daha önceden belirleneceği için enflasyon farkı açıklandığında otomatik olarak ayrıca biraz daha beklemeyeceğiz. Ne verileceğini bileceğimiz için enflasyon farkının üzerine Meclis'te görüşülecek ve kabul edilecek yasal düzenlemeyle beraber hangi oranda ya da ne kadar rakamda bir artışın yapılacağı belli olacak. Ocak ayının 4'ünde enflasyon açıklandıktan sonra 17'sindeki emekli aylıklarına yetişir diye düşünüyorum."