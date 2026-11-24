'Sadece Prim Günü ve Yaş Değil, Prim Esas Kazanç da Dikkate Alınmalı'

30 bin ile 32 bin lira bandında maaş alan emeklilerle taban aylık arasındaki makasın daralması riskine de değinen Erdursun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Prim gün sayısı, yaş, aynı zamanda bir de prim esas kazancın da burada dikkate alınması gerekiyor. Çünkü bir kişi asgari ücretle çalışmıştır, prim gün sayısı 7000 gündür, yaşı 65'tir; ama diğer kişi asgari ücretin 4 katıyla çalışmıştır, onun da yaşı ve primi aynıdır. Prim gün sayısı ve yaştan ziyade prim esas kazancın da muhakkak dikkate alınması gerekiyor ki gerçek anlamda emekli aylıklarında artışı sağlayan prim esas kazançlardır. Burada muhakkak bunu da devreye sokmaları gerekiyor. Yani enflasyon farkı verildikten sonra en düşük tamamlanan aylık 26 bin lira, diğer kişinin 30 bin lira olduğunda; 30 bin liranın üzerine alacağı fark yüzde 5, yüzde 10 gibi sınırlı kalır ve 26 bin lira da 30 bin liraya gelirse, daha fazla prim günü olmuş ve daha yüksek rakamla çalışmış olan kişinin eline geçecek parayla en alttaki kişinin eline geçecek para birbirine çok yakın olur."