Bir bardak suyun bedeli ağır oldu: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

İzmir'in Konak ilçesinde optik mağazasına giren şahıs yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü alarak mağazadan ayrıldı. İş yeri sahibi, olay öncesi şüphelinin kendisinden bir bardak su istediğini, suyu hazırlarken eşinin güvenlik kamerasından hırsızlığı fark ettiğini belirterek, "Benim için asıl üzücü olan, iyi niyetle dükkâna gelen bir müşteriye su ikram etmemin karşılığında böyle bir olay yaşamış olmam" dedi.