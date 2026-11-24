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İstanbul
Son dönemde restoran ve kafe fiyatları tartışılmaya devam ederken, bu kez şarkıcı Cenk Eren'in paylaşımı dikkat çekti. Cihangir'de evine sipariş ettiği 1,5 porsiyon mantı ve bir içecek için 935 TL ödeyen Eren, karşılaştığı fiyat karşısında tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hesaba isyan eden ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede gündem oldu.
Şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'de bulunan bir mantıcıdan evine yemek siparişi verdi. Bir buçuk porsiyon mantı ve bir Kola Zero isteyen Eren'e gelen hesap ise 935 TL oldu. Karşılaştığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda ödediği tutarın normal olup olmadığını takipçilerine sordu.
Eren, paylaşımında fiyatların geldiği noktayı anlamakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.
Cenk Eren'in paylaşımının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının kazancını ve konser ücretlerini gündeme getirdi. "Evinde yapsaydın", "Marketten alsaydın" ve "Sen bir gecede kaç para kazanıyorsun?" şeklindeki yorumlarla karşılaşan Eren, bu eleştirilere yanıt verdi.
Konuya ilişkin açıklamasında meselenin kendi bütçesi olmadığını vurgulayan şarkıcı, 935 TL'lik hesabı ödeyebilecek durumda olduğunu ancak fiyatların normalleşmesine karşı çıktığını belirtti. Eren, bir ürüne para yetmesinin o ürünün fiyatının makul olduğu anlamına gelmediğini dile getirdi.
Kendisine yöneltilen eleştirilerin konuyu başka bir noktaya taşıdığını söyleyen Cenk Eren, fiyatları sorgulamak yerine kendisinin kazancının tartışılmasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, herkesin karşılaşabileceği yüksek fiyatlara dikkat çekmek istediğini belirterek, "Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız" sözleriyle düşüncesini ifade etti.
Eren, fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini savunurken, bir fiyatı eleştiren kişinin kişisel kazancının gündeme getirilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Şarkıcının açıklamaları, sosyal medyada yeme içme fiyatlarına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
Cenk Eren'in 935 TL'lik mantı hesabına gösterdiği tepki, sosyal medyada restoran fiyatları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar da dışarıda yemek yemenin giderek daha maliyetli hale geldiğine dikkat çekti. Eren'in çıkışı, yüksek restoran fiyatlarını bir kez daha gündeme taşıdı.