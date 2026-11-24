Son dönemde restoran ve kafe fiyatları tartışılmaya devam ederken, bu kez şarkıcı Cenk Eren'in paylaşımı dikkat çekti. Cihangir'de evine sipariş ettiği 1,5 porsiyon mantı ve bir içecek için 935 TL ödeyen Eren, karşılaştığı fiyat karşısında tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hesaba isyan eden ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede gündem oldu.

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HABERİN ÖZETİ Cenk Eren hesabı görünce isyan etti! 1,5 porsiyon mantıya 935 TL ödedi Şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'de evine sipariş ettiği 1,5 porsiyon mantı ve bir içecek için 935 TL ödemesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Cenk Eren, 1,5 porsiyon mantı ve bir Kola Zero siparişine 935 TL hesap geldiğini belirterek fiyatın normal olup olmadığını takipçilerine sordu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar Eren'in kazancını, konser ücretlerini eleştirerek marketten alması veya evde yapması yönünde yorumlar yaptı. Eren, eleştirilere yanıt vererek meselenin kendi bütçesi olmadığını, hesabı ödeyebilecek durumda olsa da fiyatların normalleşmesine karşı çıktığını ifade etti. Şarkıcı, bir ürüne paranın yetmesinin fiyatı makul kılmadığını ve asıl meselenin insanların ne kadar ödemek zorunda bırakıldığı olduğunu belirtti.

CENK EREN 1,5 PORSİYON MANTI VE İÇECEĞE 935 TL ÖDEDİ

Şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'de bulunan bir mantıcıdan evine yemek siparişi verdi. Bir buçuk porsiyon mantı ve bir Kola Zero isteyen Eren'e gelen hesap ise 935 TL oldu. Karşılaştığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda ödediği tutarın normal olup olmadığını takipçilerine sordu.

Eren, paylaşımında fiyatların geldiği noktayı anlamakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

CENK EREN KENDİSİNE GELEN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cenk Eren'in paylaşımının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının kazancını ve konser ücretlerini gündeme getirdi. "Evinde yapsaydın", "Marketten alsaydın" ve "Sen bir gecede kaç para kazanıyorsun?" şeklindeki yorumlarla karşılaşan Eren, bu eleştirilere yanıt verdi.

Konuya ilişkin açıklamasında meselenin kendi bütçesi olmadığını vurgulayan şarkıcı, 935 TL'lik hesabı ödeyebilecek durumda olduğunu ancak fiyatların normalleşmesine karşı çıktığını belirtti. Eren, bir ürüne para yetmesinin o ürünün fiyatının makul olduğu anlamına gelmediğini dile getirdi.

"MESELE BENİM NE KADAR KAZANDIĞIM DEĞİL"

Kendisine yöneltilen eleştirilerin konuyu başka bir noktaya taşıdığını söyleyen Cenk Eren, fiyatları sorgulamak yerine kendisinin kazancının tartışılmasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, herkesin karşılaşabileceği yüksek fiyatlara dikkat çekmek istediğini belirterek, "Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız" sözleriyle düşüncesini ifade etti.

Eren, fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini savunurken, bir fiyatı eleştiren kişinin kişisel kazancının gündeme getirilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Şarkıcının açıklamaları, sosyal medyada yeme içme fiyatlarına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Cenk Eren'in 935 TL'lik mantı hesabına gösterdiği tepki, sosyal medyada restoran fiyatları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar da dışarıda yemek yemenin giderek daha maliyetli hale geldiğine dikkat çekti. Eren'in çıkışı, yüksek restoran fiyatlarını bir kez daha gündeme taşıdı.