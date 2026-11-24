Efkan Ala'nın açıklaması şu şekilde;

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HABERİN ÖZETİ AK Partili Efkan Ala'dan Yeni Parti'ye sert tepki: "Millet iradesine saygısızlıktır" Efkan Ala, Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Cumhurbaşkanına yönelik atılan sloganları kınayarak bu durumu millet iradesine saygısızlık olarak nitelendirdi. Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganlar şiddetle kınanmıştır. Bu durum, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlık olarak değerlendirilmiştir. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildiği belirtilmiştir. Millet iradesini akla sığmayan kavramlarla yaftalamanın, sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret olduğu ifade edilmiştir. Yeni Parti yönetimine, Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönme çağrısı yapılmıştır. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartı olarak vurgulanmıştır.

Yeni Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz. Bu, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır.

Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir. Yeni Parti yönetimine çağrımız açıktır: Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır.

https://x.com/efkanala/status/2125190277795033273