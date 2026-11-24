Adalet Bakanlığı 2026 yılı 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlığın farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilen alımlarda çok sayıda meslek grubu için başvurular ve değerlendirme aşamaları yürütülüyor. Zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, icra katipliği, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog ve büro personeli kadrolarına başvuran adaylar, nihai sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in personel alımına ilişkin açıklamalarının ardından adaylar, sonuç takvimine dair yeni bir duyuru yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek aday listelerinin erişime açılması, yerleşmeye hak kazananlar için de evrak teslim sürecinin başlaması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçları nereden sorgulanacak? İşte son gelişmeler…

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026: 15 bin personel alımı Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Adana isim asil ve yedek listesi açıklandı mı? Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planlanan 15 bin sözleşmeli personel alımının sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Nihai sonuçların açıklanacağı kesin bir takvim paylaşılmamıştır. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı ve ilgili adalet komisyonlarının resmi internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylar, sonuçları Kariyer Kapısı platformu ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden de sorgulayabileceklerdir. En çok kadro zabıt katibi ve infaz koruma memurluğu için ayrılmıştır. Sonuçların açıklanmasının ardından evrak teslim süreci başlayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin nihai sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakanlık veya Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin kesin bir takvim de paylaşılmış değil.

Değerlendirme ve komisyon incelemelerinin tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulması bekleniyor. Adaylar, asil ve yedek isim listelerine ilişkin açıklamaları Adalet Bakanlığının ve ilgili adalet komisyonlarının resmi internet sitelerinden takip edebilecek.

Bakanlıktan sonuç tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde süreçle ilgili bilgiler güncellenecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin personel alımında mülakat ve değerlendirme sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği henüz netleşmedi. Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir sonuç tarihi paylaşılmadığı için adayların açıklanacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Nihai listelerin yayımlanmasıyla birlikte alım yapılan kadrolara göre başarılı olan adaylar belirlenecek. Sonuç duyurusunda asil ve yedek adayların durumlarına ilişkin bilgilere de yer verilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI NERDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, başvuru ve değerlendirme durumlarını resmi internet kanalları üzerinden kontrol edebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için takip edilebilecek adresler şöyle:

Kariyer Kapısı: Adaylar, Kariyer Kapısı⁠ platformuna e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü⁠ internet sitesinde yayımlanacak duyurular üzerinden sonuç listelerine ulaşılabilecek.

Adalet komisyonları: Başvuru yapılan adalet komisyonlarının ve ilgili adliyelerin resmi internet sitelerinde asil ve yedek aday listeleri ile diğer değerlendirme duyuruları paylaşılabilecek.

Adayların sonuçların açıklanmasının ardından başvuru yaptıkları komisyonun duyurularını da kontrol etmeleri gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları kademeli olarak ilan edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı personel alımında en fazla kadro İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Adana gibi illere ayrılmıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tek bir sorgulama ekranı üzerinden erişime açılmıyor. Adaylar başvuru yaptıkları ilgili adliyenin web sitesi üzerinden doğrudan açıklanan listelere erişim sağlayabilirler.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında yerleştirmeye hak kazanan adaylar ilgili tarihe kadar istenen belge ve evrakları kuruma teslim edecek. Belgeleri teslim etmeyen veya başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Adliyelerin sorgulama ekranlarına doğrudan aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Sakarya Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Adana Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Bursa Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımında en çok kadro katip ve gardiyan kadrolarına ayrıldı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personelin unvanlarına göre kontenjan sayıları şu şekilde listeleniyor:

Zabıt Katibi: 5.259 kişi, İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi, Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi, Mübaşir: 1.041 kişi, İcra Kâtibi: 900 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi, Psikolog: 410 kişi, Teknisyen: 322 kişi, Büro Personeli: 316 kişi, Hemşire: 286 kişi, Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

En çok alımın yapılacağı iller ise şöyle; Ankara 306, Adana 101, Antalya 132, Bakırköy 205, Bursa 178, Diyarbakır 123, Gaziosmanpaşa 120, Gebze 69, İstanbul Adliyesi 351, İstanbul Anadolu Adliyesi 352, Sakarya Adliyesi 93, Şanlıurfa Adliyesi 126,

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARINDAN SONRA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

Sonuç listelerinde yerleşmeye hak kazandığı belirtilen adaylar için sonraki aşamada evrak teslim süreci başlayacak. Adaylardan, göreve başlama işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri ilgili birimlere belirlenen süre içerisinde ulaştırmaları talep edilecek.

Evrak teslim tarihleri, gerekli belgeler ve göreve başlama işlemlerine ilişkin ayrıntıların sonuç duyurusuyla birlikte veya ilgili komisyonların yayımlayacağı ilanlarda bildirilmesi bekleniyor.