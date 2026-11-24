Şişli’de araç pazara böyle daldı

İstanbul Şişli’de park halindeyken bir anda hareket eden otomobilin pazara girdiği ve 1 kişinin yaralandığı kaza anın güvenlik kamerasın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki araç hareket ederek cadde üzerinde bulunan pazara girdi. Pazarda bulunan bir Salise S. (75) isimli vatandaş aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salise S., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin bir anda hareket ederek pazara girdiği ve vatandaşların yaşandığı panik görülüyor.