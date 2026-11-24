Bağımsız Rus yayın kuruluşları Mediazona ve Meduza'nın ortak araştırması Rusya'nın savaştaki kayıplarını ortaya çıkardı. New York Post'un aktardığı araştırmaya göre Rusya, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 700 bin askerini kaybetti.

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisinin (Rosstat) bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen verileri incelendi. Eylül 2026 sonu itibarıyla en az 490 bin Rus askerinin ölümünün resmi kayıtlara geçtiği belirlendi.

HER 200 RUS VATANDAŞINDAN BİRİ

Araştırmacılar, ölümlerin resmi kayıtlara geçmesindeki gecikmeleri ve hayatını kaybettiği değerlendirilen kayıp askerleri de hesaba katınca ise gerçek sayının 720 bini aşmış olabileceği belirtildi. Bu da Rusya'nın toplam nüfusu dikkate alındığında yaklaşık her 200 vatandaştan birinin savaşta hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

YARALILARLA SAYI 2 MİLYONU AŞABİLİR

Araştırmaya göre, yaralı askerler de hesaba katılırsa Rus ordusunun toplam kaybının 2 milyonu aşabileceği değerlendirildi. Araştırmadaki tahminlerin doğrulanması halinde Ukrayna savaşı, Rusya açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır askeri kayıpların yaşandığı çatışma olacak.