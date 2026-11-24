İsimleri açıklanmayan Kanadalı çift, 2025 yılının Ocak ayında Toronto'dan iki haftalık Yeni Zelanda tatili için yola çıktı. Bu süreçte bagaj bilgileri, 15 kilogram uyuşturucu dolu valizin üzerine aktarıldı.

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HABERİN ÖZETİ İki haftalık yurt dışı tatilleri kabusa dönüştü! Bavul bilgileriyle oynandı, hapse girdiler Toronto'dan Yeni Zelanda'ya tatile giden bir Kanadalı çift, kendilerine ait olmayan, uyuşturucu dolu bir valiz nedeniyle tutuklanıp hapis yatmış, ardından kefaletle serbest bırakılmış ve dava süreci sonunda beraat etmişlerdir. Kanadalı çift, 2025 yılının Ocak ayında Yeni Zelanda tatili sırasında bagajlarının karıştırılması sonucu 15 kilogram uyuşturucu bulunan bir valizle yakalanmıştır. İkili, Yeni Zelanda'da 5 hafta hapis yattıktan sonra elektronik ayak bileği izleme cihazı ve gözetim altında bir tesiste yaşama koşullarıyla kefaletle serbest bırakılmıştır. Bu süreçte kadının ilaçlarına erişimi engellenmiş, kocası ise işini kaybetmiştir. Bir yıldan fazla süren belirsizliğin ardından görülen davada jüri 5 dakika içinde beraat kararı vermiştir. Avukatları, benzer şekilde Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan geçen ve benzer sorunlar yaşayan 20'den fazla kişi olduğunu belirtmiştir.

İkili, Yeni Zelanda'da 5 hafta bu sebeple hapis yattı. Ardından elektronik ayak bileği izleme cihazı takmak ve kendi masraflarıyla gözetim altında bir tesiste yaşamak gibi kısıtlayıcı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.

Avukatlarının aktardığı bilgiye göre bu süreçte, kadının hayati önem taşıyan ağrı kesici ilaçlarına erişimi engellenirken, koca da vasıflı işçilik alanındaki işini kaybetti.

DAVA 5 DAKİKA SÜRDÜ VE DÜŞTÜ

Bir yıldan fazla süren belirsizliğin ardından davaları görüldü. Jürinin karar vermesi sadece 5 dakika sürdü ve dava düştü. Kanadalı çift, son dakika uçak biletlerinin astronomik maliyetini karşılayamadıkları için 3 hafta daha Yeni Zelanda'da mahsur kaldılar. Torontolu Avukat Paul Miller, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Yaşadıkları zihinsel acı gerçekten korkunç" dedi.

BAŞKA VAKALAR DA VAR

Öte yandan Avukat Miller, benzer olay nedeniyle hukuk bürosuna başvuran 20'den fazla kişi olduğunu belirtti. Yolcular yaş, ırk ve cinsiyet bakımından farklılık gösteriyordu. Ayrıca Air Canada, WestJet, Air Transat ve Cathay Pacific dahil olmak üzere birçok farklı havayolu şirketiyle seyahat etmişlerdi. Ancak hepsi Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan geçti.

SUÇLU BULUNAN DA OLDU

En çok dikkat çeken vakalardan biri, Kanadalı çiftin tutuklanmasından sadece dokuz gün önce Auckland havaalanında tutuklanan Torontolu Tommy Moyeen'i ilgilendiriyor. Karı kocanın aksine, Moyeen suçlu bulundu ve yaklaşık on yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yıldır Yeni Zelanda'da hapiste olan sanık şimdilerde temyiz başvurusuna hazırlanıyor.