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İstanbul
İsimleri açıklanmayan Kanadalı çift, 2025 yılının Ocak ayında Toronto'dan iki haftalık Yeni Zelanda tatili için yola çıktı. Bu süreçte bagaj bilgileri, 15 kilogram uyuşturucu dolu valizin üzerine aktarıldı.
İkili, Yeni Zelanda'da 5 hafta bu sebeple hapis yattı. Ardından elektronik ayak bileği izleme cihazı takmak ve kendi masraflarıyla gözetim altında bir tesiste yaşamak gibi kısıtlayıcı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.
Avukatlarının aktardığı bilgiye göre bu süreçte, kadının hayati önem taşıyan ağrı kesici ilaçlarına erişimi engellenirken, koca da vasıflı işçilik alanındaki işini kaybetti.
Bir yıldan fazla süren belirsizliğin ardından davaları görüldü. Jürinin karar vermesi sadece 5 dakika sürdü ve dava düştü. Kanadalı çift, son dakika uçak biletlerinin astronomik maliyetini karşılayamadıkları için 3 hafta daha Yeni Zelanda'da mahsur kaldılar. Torontolu Avukat Paul Miller, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Yaşadıkları zihinsel acı gerçekten korkunç" dedi.
Öte yandan Avukat Miller, benzer olay nedeniyle hukuk bürosuna başvuran 20'den fazla kişi olduğunu belirtti. Yolcular yaş, ırk ve cinsiyet bakımından farklılık gösteriyordu. Ayrıca Air Canada, WestJet, Air Transat ve Cathay Pacific dahil olmak üzere birçok farklı havayolu şirketiyle seyahat etmişlerdi. Ancak hepsi Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan geçti.
En çok dikkat çeken vakalardan biri, Kanadalı çiftin tutuklanmasından sadece dokuz gün önce Auckland havaalanında tutuklanan Torontolu Tommy Moyeen'i ilgilendiriyor. Karı kocanın aksine, Moyeen suçlu bulundu ve yaklaşık on yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yıldır Yeni Zelanda'da hapiste olan sanık şimdilerde temyiz başvurusuna hazırlanıyor.