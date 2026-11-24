Mümine Kılıç 18 Kasım günü Erdemli ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küçükfındık Yaylası'nda kaybolmasının ardından bulunması için yapılan çalışmaların 7. gününde mutlu sona ulaşıldı. Yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde kayıp Mümine Kılıç, evinden yaklaşık 6-7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda sağ salim bulundu. Oldukça bitkin olduğu gözlenen ve ilk müdahalesi bulunduğu alanda yapılan yaşlı kadın ekiplerden ilk olarak su istedi.

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HABERİN ÖZETİ Ormanda 7 gün sonra sağ bulundu: 76 yaşındaki Mümine ninenin hayatta kalma sırrı şaşkına çevirdi Erdemli ilçesine bağlı Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Mümine Kılıç, arama çalışmalarının 7. gününde evinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ salim bulundu. Oğlak ve kuzularına dal kesmek için ormana giren Mümine Kılıç, yolunu kaybederek dağda kaldı ve çamların dibinde yattı. Kaybolduğu süre boyunca susuzluk yaşayan yaşlı kadın, dereden su içtiğini ve ağzını nemlendirmek için nemli toprak yediğini anlattı. Süreç içerisinde iki-üç kez düşerek sol gözü moraran Kılıç, düşmek üzereyken bir çocuğun kendisini bulduğunu belirtti. Yeğeni Tansu Ayaz, Kılıç'ın yanındaki köpeğin eve dönmesiyle kadının yaşadığını anladıklarını ve Kılıç'ın Erdemli Belediyesi personelleri tarafından bulunduğunu ifade etti.

KUZULARA DAL KESMEK İÇİN ORMANA GİRDİ, BİR DAHA YOLU BULAMADI

Tedavi altına alındığı hastanede yakınlarının verdiği yemeği yiyip su içen Mümine Kılıç, nasıl kaybolduğunu ve 7 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı. Dağlarda oğlakları ve kuzuları bulunduğunu, onlara dal kesmek için ormanlık alana girdiğini söyleyen Kılıç, "Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler" dedi.

“NEMLİ TOPRAK YEDİM”

Düşme sonucu sol gözü moraran yaşlı kadın, bu süreçte iki-üç sefer düştüğünü belirterek, "Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim" ifadelerini kullandı.

“KÖPEK EVE GELİNCE ZATEN ANLADIK BİZ YAŞADIĞINI”

Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz ise, "Hayvanı var, evinin orada. Küçük olunca onlara dal getirmeye gitmiş. Onda da yolunu bulamamış, kaybolmuş. Bulurum diye yürümüş, yürümüş ama bulamamış. Köpeği vardı yanında. Köpeği de belli bir süre sonra o da kaybolmuş. Köpeği eve gelmiş. Köpek eve gelince zaten anladık biz yaşadığını. Sonra köpeğe çip falan taktılar. Yine bulamadık. Bugün 7. gün. Haber geldi 'bulundu' diye. Erdemli Belediyesine teşekkür ediyoruz. Onun personelleri bulmuş. Sağlık durumu iyi şu an, çok şükür" diye konuştu.