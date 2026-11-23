İnegöl ilçesinde yer alan Boğazköy Barajı’na akan dere kenarında görev yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla temizlik yaparken, çöplerin arasında çuvala benzer bir cisim fark etti. Yakından yapılan incelemelerde bulunan cismin çıplak halde bulunan bir erkek cesedi olduğunu gördü.

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HABERİN ÖZETİ Bursa korkunç olay! 1 aydır kayıp olan 33 yaşındaki Emrah Gedik'in cansız bedeni çöplerin arasından çıktı İnegöl'de dere kenarında temizlik yapan belediye ekipleri, 25 Ekim'den beri kayıp olan Emrah Gedik'in çıplak haldeki cansız bedenini buldu. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Boğazköy Barajı'na akan dere kenarında çöplerin arasında çıplak bir erkek cesedi fark etti. Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim Pazar gününden beri kayıp olan ve yaklaşık bir aydır haber alınamayan Emrah Gedik'e ait olduğu belirlendi. Kardeşinin cenazesini gören ablası Medine Gedik, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemeler için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANSIZ BEDENİN 25 EKİM’DEN BERİ KAYIP OLAN EMRAH GEDİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gelirken, yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim Pazar günü kaybolan Emrah Gedik’e ait olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik’in cansız bedeninin bulunması, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.