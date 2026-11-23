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İstanbul
İnegöl ilçesinde yer alan Boğazköy Barajı’na akan dere kenarında görev yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla temizlik yaparken, çöplerin arasında çuvala benzer bir cisim fark etti. Yakından yapılan incelemelerde bulunan cismin çıplak halde bulunan bir erkek cesedi olduğunu gördü.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gelirken, yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim Pazar günü kaybolan Emrah Gedik’e ait olduğu tespit edildi.
Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik’in cansız bedeninin bulunması, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.
Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.