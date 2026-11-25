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İstanbul
Beşiktaş'ta kritik Hapoel Beer Sheva mücadelesi öncesinde kadro planlamasını etkileyen zorunlu bir değişikliğe gidildi. Siyah-beyazlı takımın savunma kurgusunda kilit rol oynayan Emmanuel Agbadou'dan gelen haber moralleri bozdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli stoperin dizinde şişlik tespit edildi. Oyuncunun mevcut durumunun daha ciddi bir sakatlığa dönüşmesini istemeyen teknik heyet, sağlık ekibinin de raporu doğrultusunda tedbir amaçlı bir karar aldı.
Riske edilmek istenmeyen Agbadou, Hapoel Beer Sheva ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlıların bu eksik sonrası savunma hattında nasıl bir tercihte bulunacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.