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İstanbul
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘Öğretmenlere Saygı Gecesi’ programı düzenlendi. Düzenlenen programın ardından öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerle sohbet ederek onlarla vakit geçirdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, Erdoğan’ın Öğretmenler Günü’nü kutlarken, bir kız öğrenci de Erdoğan’a Necip Fazıl Kısakürek’in Kaldırımlar şiirini seslendirdi.