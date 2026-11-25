Öğretmenlere Saygı Gecesi’nde samimi anlar: Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘Öğretmenlere Saygı Gecesi’ programı düzenlendi. Düzenlenen programın ardından öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerle sohbet ederek onlarla vakit geçirdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, Erdoğan’ın Öğretmenler Günü’nü kutlarken, bir kız öğrenci de Erdoğan’a Necip Fazıl Kısakürek’in Kaldırımlar şiirini seslendirdi.