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İstanbul
Ev kredisi kullanmak isteyenler için bankaların 1 milyon TL konut kredisi faiz oranları nasıl? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde ikinci ve sonraki konut alımlarına yönelik sınırlamaları yeniden düzenledi. 19 Kasım 2026 tarihli kararla, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konutu bulunan kişilerin yeni konut alımlarında kullanabilecekleri azami kredi tutarı yüzde 75 oranında düşürüldü. Bir konutu bulunanlar bu yeni yüzde 75 kısıtlamasının kapsamına girmiyor.
120 ay vade ve 1 milyon TL kredi tutarı üzerinden bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam ödeme tutarları şöyle:
1. Kuveyt Türk
- Kâr payı: %2,87
- Aylık taksit: 29.696 TL
- Toplam ödeme: 3.581.020 TL
Akbank
- Faiz oranı: %2,85
- Aylık taksit: 29.513 TL
- Toplam ödeme: 3.583.278 TL
Ziraat Bankası
- Faiz oranı: %2,89
- Aylık taksit: 29.879 TL
- Toplam ödeme: 3.622.025 TL
Ziraat Katılım
- Kâr payı: %2,89
- Aylık taksit: 29.879 TL
- Toplam ödeme: 3.622.025 TL
Albaraka Türk
- Kâr payı: %2,90
- Aylık taksit: 29.970 TL
- Toplam ödeme: 3.613.979 TL
Vakıf Katılım
- Kâr payı: %2,94
- Aylık taksit: 30.337 TL
- Toplam ödeme: 3.671.584 TL
Halkbank
- Faiz oranı: %2,99
- Aylık taksit: 30.798 TL
- Toplam ödeme: 3.732.521 TL
QNB
- Faiz oranı: %2,99
- Aylık taksit: 30.798 TL
- Toplam ödeme: 3.712.044 TL
TEB
- Faiz oranı: %3,09
- Aylık taksit: 31.723 TL
- Toplam ödeme: 3.823.236 TL
Garanti BBVA
- Faiz oranı: %3,13
- Aylık taksit: 32.095 TL
- Toplam ödeme: 3.894.170 TL
Emlak Katılım
- Kâr payı: %3,39
- Aylık taksit: 34.532 TL
- Toplam ödeme: 4.163.538 TL
ING
- Faiz oranı: %3,54
- Aylık taksit: 35.953 TL
- Toplam ödeme: 4.331.265 TL
Şekerbank
- Faiz oranı: %3,58
- Aylık taksit: 36.334 TL
- Toplam ödeme: 4.376.192 TL
ICBC Turkey
- Faiz oranı: %3,83
- Aylık taksit: 38.726 TL
- Toplam ödeme: 4.664.662 TL
Faizsiz finansman ve nakit fırsatları
- Sinpaş Yapı: Aylık 25.000 TL taksitle 5 milyon TL'ye kadar ev finansmanı. Faizsiz, bankasız ve peşinatsız finansman seçenekleri sunuluyor.
Akbank: 100.000 TL'ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Artı Para.
QNB: 100.000 TL'ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Ek Hesap.
Sinpaş Yapı: 5.000.000 TL finansman
Türkiye Finans Katılım Bankası: 50.000 TL, %0 kâr payı
TEB: 75.000 TL, %0 faiz
DenizBank: 100.000 TL, %0 faiz
QNB: 150.000 TL, %0 faiz
- Akbank: 125.000 TL, %0 faiz
Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü
- İş Bankası: 100.000 TL, %0,99 faiz
- Alternatif Bank: 400.000 TL, %2,99 faiz
- Garanti BBVA: 100.000 TL, %0 faiz