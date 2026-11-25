Ev kredisi kullanmak isteyenler için bankaların 1 milyon TL konut kredisi faiz oranları nasıl? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde ikinci ve sonraki konut alımlarına yönelik sınırlamaları yeniden düzenledi. 19 Kasım 2026 tarihli kararla, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konutu bulunan kişilerin yeni konut alımlarında kullanabilecekleri azami kredi tutarı yüzde 75 oranında düşürüldü. Bir konutu bulunanlar bu yeni yüzde 75 kısıtlamasının kapsamına girmiyor.