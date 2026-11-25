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İstanbul
2026 yılının bitmesine sayılı günler kala altın, yatırımcısını üzmeye devam ediyor.
Peki yıl boyunca dalgalı bir performans çizip güven liman unvanını bile tehlikeye atan değerli metal, yıl sonunda şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracak?
Ekonomist Sefer Humar TGRT Haber canlı yayınında altının kısa orta vade macerasını değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Humar'ın öngörüleri şöyle şekillendi...
Ağustos ayında 7 bin 200 lira seviyesini gören gram altının 5 bin 700 lira bandına çekilmesinin ardından piyasadaki yön arayışı sürüyor. TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, yükseliş hikayesinin bitmediğini ve piyasanın denge aradığını belirterek 5 bin 500 lira eşiğini işaret etti.
Altın piyasasını değerlendirirken yalnızca anlık fiyata bakmanın doğru sonuç vermeyeceğini vurgulayan Dr. Sefer Humar, değerli metalin küresel ekonomi, merkez bankası politikaları ve jeopolitik risklere tepki verdiğini ifade etti. Ağustos sonundaki zirveyle bugünkü seviyeler arasındaki makasa dikkat çeken Humar, yaşanan geri çekilmeyi şöyle yorumladı:
"Ağustos ayının sonlarına gittiğimizde gram altının 7 bin 200 seviyelerinde olduğunu gördük. Bugün geldiğimiz noktada 5 bin 700 lira seviyesinde. Ons altında da benzer bir tablo var; ağustos ayında 4 bin 657 dolar olan ons fiyatı şimdi 3 bin 500 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu çok ciddi bir fiyat düzeltmesi. Burada cevaplamamız gereken soru şu: Altında yaşanan bu düşüş uzun vadeli yükseliş hikayesinin sona erdiğini mi gösteriyor, yoksa çok güçlü bir yükseliş döneminin ardından piyasa yeni bir denge arayışına mı giriyor? Ben ikinci taraftayım. Çünkü kesintisiz ve güçlü bir yükseliş hiçbir zaman olmaz; mutlaka belli yerlerde düzeltmeler gelecektir. 7 binlerden 5 binlere geliş hikayesini bu şekilde yorumlayabiliriz."
Gram altında 5 bin 500 lira seviyesinin belirleyici olduğuna işaret eden Humar, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve reel faizlerin altının alternatif maliyetini artırdığını belirterek kısa vadeli senaryoları sıraladı:
Altın yatırımcısının mevcut oynaklıkta nasıl hareket etmesi gerektiğine de değinen Dr. Sefer Humar, ani alım-satım kararlarından kaçınılması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:
"Piyasalarda herkes başkasının kazancını görür ama kimsenin uykusuz gecesini görmez. Bu nedenle çok hızlı hareket etmemek gerekiyor. 'Altın düşüyor, buralardan alayım, yukarı geldiğinde satarım' düşüncesinde olmamak lazım. Her zaman kademeli almak, satarken de kademeli satmak ve bu denge noktasını izlemek çok daha önemli. Biraz ketum olmak ve piyasadaki denge arayışını izlemekte fayda var."