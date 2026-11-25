"Ağustos ayının sonlarına gittiğimizde gram altının 7 bin 200 seviyelerinde olduğunu gördük. Bugün geldiğimiz noktada 5 bin 700 lira seviyesinde. Ons altında da benzer bir tablo var; ağustos ayında 4 bin 657 dolar olan ons fiyatı şimdi 3 bin 500 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu çok ciddi bir fiyat düzeltmesi. Burada cevaplamamız gereken soru şu: Altında yaşanan bu düşüş uzun vadeli yükseliş hikayesinin sona erdiğini mi gösteriyor, yoksa çok güçlü bir yükseliş döneminin ardından piyasa yeni bir denge arayışına mı giriyor? Ben ikinci taraftayım. Çünkü kesintisiz ve güçlü bir yükseliş hiçbir zaman olmaz; mutlaka belli yerlerde düzeltmeler gelecektir. 7 binlerden 5 binlere geliş hikayesini bu şekilde yorumlayabiliriz."