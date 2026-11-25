Ölenler, yaralananlar ve hâlâ enkaz altında olanlar! Pakistan’daki can pazarı kamerada

Pakistan'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, Arama-kurtarma ekipleri, enkazdan şu ana kadar 10 yaralıyı çıkardıklarını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. Binada olay anında sadece inşaat işçilerinin olduğu bildirildi.

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