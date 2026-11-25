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İstanbul
Vietnam’lı bir genç 7 yıl önce okumaya geldiği Japonya’da yürek burkan bir yerde bulundu. Ailesinin haber alamadığı 31 yaşındaki P.H.T.'nin , Da Nang kentinde beton kanalizasyon borusunun içinde yaşadığı anlaşıldı.
Vietnam basınında yer alan haberlere göre Ailesinin onu okutmak için borçlandığı adamın hem eğitimini sürdürmek hem de yarı zamanlı çalışmak gibi planları vardı.
Ancak P.H.T, yarı zamanlı çalışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılınca Vietnam'a dönmek zorunda kaldı. Ailesine karşı kendini mahcup hisseden adam bir daha eve dönmedi ve ailesiyle ilişkisini kesti.
Yaklaşık 7 yıl boyunca ailesinden uzak yaşadı. Kalacak bir yeri olmadığı için kendisine beton kanalizasyon borularında ev kurdu. Yağmurdan ve güneşten korunmak için kullandığı borular, yıllar içinde adamın barınağı haline geldi.
23 Kasım günü öğleden sonra Da Nang kentinin An Khe bölgesinde devriye gezen yerel güvenlik ekipleri, Nhon Hoa 21 Caddesi üzerindeki boş arazide bulunan beton borulardan birinin içinde yaşayan adamı fark etti. Yardım edilmek üzere polis merkezine götürülen adamın kimliği ve yıllardır ailesinden uzak yaşamasının nedeni burada ortaya çıktı.
Adamla görüşerek kendisini cesaretlendiren polis ekipleri, memleketindeki güvenlik birimleriyle iletişime geçerek ailesine ulaştı. Oğullarının yanına gelen aile P.H.T’yi evlerine götürdü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile üyeleri, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
An Khe Polis Merkezi'nde görev yapan polisler, adamın memleketine dönüş masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için kendi aralarında para topladı. Ayrıca kendisine kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Aile ise polislere gönderdiği teşekkür mektubunda, yıllardır gerçekleşmesini neredeyse imkansız gördükleri kavuşmayı sağlayan ekiplere minnettarlığını dile getirdi.