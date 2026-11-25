Vietnam’lı bir genç 7 yıl önce okumaya geldiği Japonya’da yürek burkan bir yerde bulundu. Ailesinin haber alamadığı 31 yaşındaki P.H.T.'nin , Da Nang kentinde beton kanalizasyon borusunun içinde yaşadığı anlaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Japonya’ya okumaya gitti, 7 yıl ailesiyle ilişkisini kesti! Bulunduğu yer ise hayrete düşürdü Japonya'da 7 yıl önce okumaya giden ve ailesiyle ilişkisini kesen 31 yaşındaki Vietnamlı genç, Da Nang kentinde beton kanalizasyon borusunda yaşarken bulundu. Adam, yarı zamanlı çalışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılınca Vietnam'a dönmek yerine ailesinden uzaklaştı. Yaklaşık 7 yıl boyunca kalacak yeri olmadığı için beton kanalizasyon borularını kendine ev edindi. Yerel güvenlik ekipleri devriye sırasında adamı beton borunun içinde fark etti ve yardım edildi. Polis ekipleri, adamın ailesiyle yeniden bir araya gelmesini sağladı ve dönüş masrafları için para topladı. Aile, oğullarıyla kavuşmalarını sağlayan ekiplere teşekkür mektubu gönderdi.

AİLESİ BORÇLANDI, PLANLARI TUTMADI

Vietnam basınında yer alan haberlere göre Ailesinin onu okutmak için borçlandığı adamın hem eğitimini sürdürmek hem de yarı zamanlı çalışmak gibi planları vardı.

Ancak P.H.T, yarı zamanlı çalışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılınca Vietnam'a dönmek zorunda kaldı. Ailesine karşı kendini mahcup hisseden adam bir daha eve dönmedi ve ailesiyle ilişkisini kesti.

BETON BORULARI EVİ OLDU

Yaklaşık 7 yıl boyunca ailesinden uzak yaşadı. Kalacak bir yeri olmadığı için kendisine beton kanalizasyon borularında ev kurdu. Yağmurdan ve güneşten korunmak için kullandığı borular, yıllar içinde adamın barınağı haline geldi.



EKİPLER DEVRİYEDE FARK ETTİ

23 Kasım günü öğleden sonra Da Nang kentinin An Khe bölgesinde devriye gezen yerel güvenlik ekipleri, Nhon Hoa 21 Caddesi üzerindeki boş arazide bulunan beton borulardan birinin içinde yaşayan adamı fark etti. Yardım edilmek üzere polis merkezine götürülen adamın kimliği ve yıllardır ailesinden uzak yaşamasının nedeni burada ortaya çıktı.



YILLAR SONRA KAVUŞTULAR

Adamla görüşerek kendisini cesaretlendiren polis ekipleri, memleketindeki güvenlik birimleriyle iletişime geçerek ailesine ulaştı. Oğullarının yanına gelen aile P.H.T’yi evlerine götürdü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile üyeleri, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.



POLİSLER PARA TOPLADI

An Khe Polis Merkezi'nde görev yapan polisler, adamın memleketine dönüş masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için kendi aralarında para topladı. Ayrıca kendisine kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Aile ise polislere gönderdiği teşekkür mektubunda, yıllardır gerçekleşmesini neredeyse imkansız gördükleri kavuşmayı sağlayan ekiplere minnettarlığını dile getirdi.