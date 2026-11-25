Korkutan görüntü: Kastamonu Kalesi'nden kopan büyük kaya parçası kamerada

Kastamonu Kalesi'nden kopan kaya, Atabeygazi Mahallesi yönüne yuvarlandığı sırada ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Ağaçlara çarparak duran kaya parçasıyla ilgili ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Semra Şahinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağaç kırılma sesi geldi. Rüzgar ağacı devirdi sandım. Daha sonra kayanın düştüğünü gördüm. Yetkililere haber verdik." dedi. Büşra İnkaya da korktuklarını ve ekiplere haber verdiklerini kaydetti.

Öte yandan, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2025 yılında kalenin çevresine çekilen çelik teller vatandaşları olası risklere karşı koruyor.