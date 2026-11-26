Beykoz'da lüks villadan uyuşturucu serası çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı narkotik polislerini harekete geçirdi. Adresi tespit eden ekipler, 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı. Villada yapılan detaylı aramalarda ise 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompasının yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi.

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