Harry Kane'in sakatlığıyla sarsılan Bayern Münih'te santrfor rotasyonu en çok konuşulan başlık haline geldi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan değerlendirmede, gazeteci Nico Vetter, Bavyera temsilcisinin hücum hattındaki boşluğu doldurmak için Mauro Icardi seçeneğini değerlendirebileceğini öne sürdü. Vetter'in kaleme aldığı yazıda, tecrübeli forvetin sezon sonuna kadar takıma önemli katkı verebileceği ifade edildi.

PANİK TRANSFERİNE GEREK YOK

Sakatlık sürecine rağmen ara transfer döneminde yüksek bonservis bedellerinin altına girilmemesi gerektiğini savunan Vetter, kulübün kadrosunda geleceğe dönük genç hücum oyuncularının da bulunduğuna dikkat çekti. Yazıda, Bayern Münih'in ana hedefinin sezonun geri kalan bölümünü en az hasarla atlatmak olduğu vurgulandı ve bu nedenle aceleyle maliyetli, uzun vadeli bir santrfor yatırımına yönelmenin şart olmadığı görüşü paylaşıldı.

BONSERVİSSİZ VE TECRÜBELİ: MAURO ICARDİ FORMÜLÜ

BILD'in analizinde öne çıkan isimlerden biri olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, bonservisinin elinde bulunması önemli bir avantaj olarak gösterildi. Deneyimi ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çeken Icardi'nin, Galatasaray formasıyla yalnızca 12 lig maçına ilk 11'de çıkmasına karşın 14 gol kaydetmesi de raporda öne çıkarılan veriler arasında yer aldı. Haberde, sezon sonuna kadar yapılacak kısa süreli bir anlaşmanın Bayern Münih açısından düşük maliyetli ve düşük riskli bir adım olabileceği kaydedildi.

CHOUPO-MOTİNG ÖRNEĞİ MASADA

Alman basını, kısa vadeli ve bonservissiz forvet hamlelerinin Bayern Münih'te daha önce de karşılık bulduğunu hatırlatarak Eric Maxim Choupo-Moting örneğini verdi. 2020 yılında Robert Lewandowski'nin yedeği olarak bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kamerunlu futbolcunun ilk etapta geçici bir çözüm görüldüğü, ancak ilerleyen süreçte takımın değerli parçalarından birine dönüştüğü belirtildi. Değerlendirmede, benzer bir modelin sezon sonuna kadar Mauro Icardi için de uygulanabileceği ifade edildi.