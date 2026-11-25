Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde kimler var, hangi oyuncular forma giyemeyecek?

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle iç saha maçlarını İngiltere’de oynuyor. Bu kapsamda Fenerbahçe’yi ağırlayacağı karşılaşmaya Londra’daki Stamford Bridge Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki Shakhtar Donetsk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı 23.00’ten itibaren takip edebilecek.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da belli oldu. Teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda şekillenen muhtemel 11’lerde şu isimlerin yer alması bekleniyor:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK, HANGİ OYUNCULAR OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio’nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Beş puan toplayan sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk deplasmanında da kazanmayı hedefliyor.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise dört maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak dört puana ulaştı. İki takım arasındaki mücadele, lig aşamasındaki sıralama açısından da önem taşıyor.

