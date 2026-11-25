Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunda heyelan meydana geldi. Bölgede daha önce yaşanan heyelanlar dolayısıyla tedbir amacıyla boşaltılan bazı evler yıkıldı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Ağasar Deresi'nin taşması sonucu bir köprüde hasar oluştu. Olay yerine gelen Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, incelemelerde bulundu.

Heyelan nedeniyle daha önceden boşaltılan bazı evlerin yıkıldığını belirten Kurukız, "Evlerin alt katlarındaki ahırlarda koyunlar olduğu söyleniyor. Tam olarak biz de şu anda net durumu bilmiyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor." dedi.

Kurukız, kara yolunun yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi ve derenin taşması sonucu ulaşıma kapandığını, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN CAN KAYBI YOK"

Trabzon Valisi Tahir Şahin, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şahin, Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolunun 8. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirterek DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin 15 araçla yol güzergahlarında gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını söyledi.

İki ilçeyi birbirine bağlayan alternatif yollar oluşturarak vatandaşların ulaşımının sağlandığını anlatan Şahin, bu açıdan ulaşıma engel bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Şahin, son 24 saatte metrekareye yaklaşık 80 kilograma yakın yağmur düştüğüne işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ağasar Deresi üzerindeki toprak yığınlarını almaya çalışıyoruz. Yarın sabaha kadar arkadaşlarımız kontrollü çalışmaya devam edecekler. Daha sonra da tüm ekiplerimizle bölgede ulaşımı açmaya çalışacağız. Çok geçmiş olsun. Allah'a şükürler olsun can kaybı yok. Bundan mutluyuz, tüm tedbirleri bölge müdürlüklerimiz üzerinden alıp, en kısa sürede hemşehrilerimizin yolunu ulaşıma açık hale getiririz."

"BÜYÜK MADDİ HASAR VAR"

Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem de heyelan meydana gelen ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bölgede dün başlayan yağışın halen devam ettiğini belirten Erdem, menfezlerin tıkanması sonucu yaşanan taşkından, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan ana yolun etkilendiğini ifade etti.

Heyelan nedeniyle 3 evin yıkıldığını, toprağın kara yoluna sürüklendiğini vurgulayan Erdem, "Menfez taştı ve öyle oldu ki dere doldu. Kara yolunu da su aldı, 2-3 saattir geçiş sağlanamıyor." diye konuştu.

İki ilçe arasında ulaşımın sağlanamadığını aktaran Erdem, bölgede DSİ, AFAD, jandarma, polis, Karayolları, belediye ve diğer ilgili tüm kurumların ekiplerinin hummalı bir çalışma başlattığını kaydetti.

Erdem, heyelan meydana gelen alanın daha önce afet bölgesi ilan edildiği için evlerde kimsenin yaşamadığını belirterek, "Bizim için sevindirici tarafı can kaybının olmaması ama evlerin yıkılmasıyla koyunlar ve tavuklar telef oldu. Büyük maddi hasar var." dedi.