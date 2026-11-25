Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı Esra oldu. Yarışmacı arkadaşlarının kendi fikirlerini belirtmesinin ardından kırmızı miktarlar elendi.

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HABERİN ÖZETİ Var Mısın Yok Musun Esra ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Esra'nın kutusundan ne çıktı? Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının bu akşamki yarışmacısı, görme engelli olmasına rağmen hayatta kendisini geliştirmeyi hedefleyen Esra Durmuş oldu. Yarışmacı Esra Durmuş, 19 Ekim 1995'te İstanbul'da doğdu ve doğuştan görme engelli. Esra, futbol, satranç ve ney gibi kurslara katıldı, sosyoloji bölümünden mezun oldu ve memur olarak çalışıyor. Programın başında 5 ve 3 Milyon TL'yi kaybeden Esra, 2 Milyon TL ile devam etti. Kazandığı parayla seyahat etmek ve kendini geliştirecek aktiviteler yapmak istiyor. Yarışmanın henüz sonuçlanmadığı ve Esra'nın ne kadar kazandığının belli olmadığı belirtildi.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Durmuş, 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğuştan görme engeli ile mücadele eden Esra, hayatının her döneminde kendisini geliştirmek için çabaladı. Futbol, satranç ve ney gibi kurslara giden Esra, lise eğitiminden sonra memur olarak çalışmaya başladı.

Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Görme engellilere umut olmak için sosyal medya hesabında içerikler paylaşan Esra, kazanacağı para ile seyahat etmek ve kendisini daha fazla geliştirecek aktiviteler yapmak istiyor.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA NE KADAR KAZANDI?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da Esra'nın şansı yaver gitmedi. Yarışmanın başında 5 ve 3 Milyon TL'yi kaybeden isim en son 2 Milyon TL ile devam ediyordu. Mavi tarafta ise 10 bin TL, 5 bin TL, 100 TL ve 1 TL kaldı. Sonuç belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA DURMUŞ KAÇ TL KAZANDI?

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşamın yarışmacısı Esra oldu. Programın başında 5 Milyon TL'ye veda eden isim, kırmızı kutuları açmamak için mücadele etti. Yarışmanın yarısında 2 Milyon TL kalırken büyük miktarları kaybetmenin hüznünü yaşadı. Henüz belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA'NIN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Ekranların sevilen programında bu akşam konuk olan Esra'nın kutusundan çıkan miktar heyecanla bekleniyor. Kutuları açan ve banka tekliflerini değerlendiren Esra'nın kutusundan çıkan miktar henüz belli olmadı.