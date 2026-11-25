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İstanbul
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı Esra oldu. Yarışmacı arkadaşlarının kendi fikirlerini belirtmesinin ardından kırmızı miktarlar elendi.
Esra Durmuş, 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğuştan görme engeli ile mücadele eden Esra, hayatının her döneminde kendisini geliştirmek için çabaladı. Futbol, satranç ve ney gibi kurslara giden Esra, lise eğitiminden sonra memur olarak çalışmaya başladı.
Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Görme engellilere umut olmak için sosyal medya hesabında içerikler paylaşan Esra, kazanacağı para ile seyahat etmek ve kendisini daha fazla geliştirecek aktiviteler yapmak istiyor.
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da Esra'nın şansı yaver gitmedi. Yarışmanın başında 5 ve 3 Milyon TL'yi kaybeden isim en son 2 Milyon TL ile devam ediyordu. Mavi tarafta ise 10 bin TL, 5 bin TL, 100 TL ve 1 TL kaldı. Sonuç belli olmadı.
ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşamın yarışmacısı Esra oldu. Programın başında 5 Milyon TL'ye veda eden isim, kırmızı kutuları açmamak için mücadele etti. Yarışmanın yarısında 2 Milyon TL kalırken büyük miktarları kaybetmenin hüznünü yaşadı. Henüz belli olmadı.
Ekranların sevilen programında bu akşam konuk olan Esra'nın kutusundan çıkan miktar heyecanla bekleniyor. Kutuları açan ve banka tekliflerini değerlendiren Esra'nın kutusundan çıkan miktar henüz belli olmadı.