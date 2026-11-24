Esra Erol'un sunumu ile yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşam yarışacak olan isim kura sonucunda belirlendi. Seyirciler ise ne kadar kazandı araştırmasına başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN HİLAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Hilal, 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğuydu. İlahiyat lisans mezunu oldu. Birçok alanda çalışan ismin mutfak tutkusu mesleği oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN HİLAL NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

ATV ekranlarında yayınlanan programda bugün yarışan ismin kazanacağı miktar yakından takip edildi. Hedef 5 Milyon TL olurken, banka teklifleri değerlendirildi. Gün sonunda vereceği karar ise yarışmadan alacağı para miktarını belirleyecek.

VAR MISIN YOK MUSUN HİLAL KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara Salı ve Çarşamba akşamları yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşam heyecan doruktaydı. Kutulardan ufak miktarları açmayı hedefleyen yarışmacı, 5 Milyon TL ile ayrılmak istedi. Kazandığı miktar henüz belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan program hafta içi 2 gün ekranlara geliyor. Daha önce toplamda 3 gün izleyici karşısına çıkarken kış döneminde iki gün yayınlanıyor. Program Salı ve Çarşamba akşamları yayınlanmakta.