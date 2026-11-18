ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde ise Ömer Çakır yarışmacı oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı Ömer Çakır oldu. Ömer, 20 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin çocuğu olan isim ailenin 5. çocuğu. Babası fırıncılık ve taksicilik yaparak onları büyüttü.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖMER ÇAKIR NERELİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşam yarışan Ömer Çakır, 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. 7 yaşında şahit olduğu kaza sonucunda abisinin engelli kaldığını gördü. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun oldu. 2024 yılında eşi ile tanıştı.

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAMKİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

18 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı olan isim kura sonucunda belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanan programda Ömer Çakır yarışmacı oldu. Ömer'in hayali ise 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olmak.