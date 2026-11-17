Var Mısın Yok Musun Hande kimdir sorusu sosyal medyanın gündemine yerleşti. ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

VAR MISIN YOK MUSUN HANDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Aselbelis Şentepe, 2001 yılında Rize'de dünyaya geldi. 3 kardeşi ve zihinsel engelli amcaları ile beraber büyüyen Hande, 13 yaşından beri sosyal medydada içerik üretiyor.

15 yaşında ilk parasını kazanan Hande, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Amcasının vefatının ardından kimseye söylemeden yarışmaya katıldı. En büyük hayali ile destekçisi babasına araba almak.

VAR MISIN YOK MUSUN HANDE NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

17 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde Hande Aselbelis Şentepe

yarıştı. Heyecanla kutuları açtıran ve banka tekliflerini değerlendiren Hande'nin kazandığı miktar ise seyircinin dikkatini çekti. Henüz para miktarı belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN HANDE'NİN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

ATV kanalında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecan devam ederken bu akşamın yarışmacısı Hande oldu. Hande Aselbelis Şentepe, Instagram'da içerikler üreterek büyük takipçi kitlesine ulaştı. Hande'nin kutusundan çıkan miktar henüz belli olmadı.