Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:59

Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı Serhat oldu. Hayatında yaşadığı zorlukların konuşulduğu anda duygusal anlar yaşanırken, hedefindeki parayı kazanmak için de mücadele etti. Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:59

'un sunumu ile ekranlara gelen 'da yeni bölümde bu akşamın yarışmacısı belli oldu. Serhat Özer bugünün yarışmacısı olurken kutusundan çıktı, ne kadar kazandı merakla takip edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN SERHAT ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1997 senesinde 'te dünyaya geldi. 3 erkek kardeş olan Serhat'ın gençliğinde annesi ile babası sorun yaşadı ve babası evden ayrıldı. Bu nedenle ortaokul zamanında inşaatta çalışan Serhat, evine yardımcı olmaya çalıştı. Özel güvenlik, komi, oyunculuk gibi çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Serhat, 2 üniversite bitirdi.

Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Polis memuru olan abisinin şehit olması ise hayatının en zor zamanlarını yaşamasına neden oldu. Vefat olan abisinin fotoğrafını gördüğü an duygulanan Serhat, duygusal anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN SERHAT NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

Serhat, ilk olarak şehit alan abisinin adına burs vererek abisinin hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ardından da 4 senedir beraber olduğu kız arkadaşı ile evlenmek için para kazanmayı istiyor. Serhat'ın kazandığı miktar ise henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN SERHAT KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı Serhat Özer oldu. Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Serhat, kazandığı para ile ilk olarak şehit olan abisinin hayalini gerçekleştirerek burs vermek istiyor. Ardından ise 4 senedir beraber olduğu kız arkadaşı ile evlilik yoluna girmek istiyor. Serhat'ın kutusundan çıkan para henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yarışması Salı ve Çarşamba akşamları ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Haftanın iki günü yeni bölüm yayınlayan program ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Var Mısın Yok Musun İhsan kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?
ETİKETLER
#esra erol
#ATV
#izmit
#Var Mısın Yok Musun
#Serhat Özer
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.