Var Mısın Yok Musun Serhat Özer kimdir? Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

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İstanbul
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da yeni bölümde bu akşamın yarışmacısı belli oldu. Serhat Özer bugünün yarışmacısı olurken kutusundan çıktı, ne kadar kazandı merakla takip edildi.
1997 senesinde İzmit'te dünyaya geldi. 3 erkek kardeş olan Serhat'ın gençliğinde annesi ile babası sorun yaşadı ve babası evden ayrıldı. Bu nedenle ortaokul zamanında inşaatta çalışan Serhat, evine yardımcı olmaya çalıştı. Özel güvenlik, komi, oyunculuk gibi çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Serhat, 2 üniversite bitirdi.
Polis memuru olan abisinin şehit olması ise hayatının en zor zamanlarını yaşamasına neden oldu. Vefat olan abisinin fotoğrafını gördüğü an duygulanan Serhat, duygusal anlar yaşattı.
Serhat, ilk olarak şehit alan abisinin adına burs vererek abisinin hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ardından da 4 senedir beraber olduğu kız arkadaşı ile evlenmek için para kazanmayı istiyor. Serhat'ın kazandığı miktar ise henüz belli olmadı.
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı Serhat Özer oldu. Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Serhat, kazandığı para ile ilk olarak şehit olan abisinin hayalini gerçekleştirerek burs vermek istiyor. Ardından ise 4 senedir beraber olduğu kız arkadaşı ile evlilik yoluna girmek istiyor. Serhat'ın kutusundan çıkan para henüz belli olmadı.
Ekranların sevilen yarışması Salı ve Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Haftanın iki günü yeni bölüm yayınlayan program ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor.