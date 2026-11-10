Var Mısın Yok Musun İhsan kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı İhsan oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Var Mısın Yok Musun İhsan hakkında merak edilenler.

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN SÖZAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı İhsan oldu. Kazanacağı miktar yakından takip edildi. Amasyalıdır, ailesi Ankara’da yaşamaktadır. 29 yaşında olan isim, Emlak sektörü, seyahat, yapay zeka ve trading alanlarıyla ilgileniyor.

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN NE KADAR KAZANDI?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacı İhsan'ın banka tekliflerine cevapları ve açtırdığı kutular dikkat çekti.

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam İhsan yarıştı. 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yer alan İhsan'ın kutusundan çıkan miktar henüz belli olmadı. 22 numaralı kutudan ne kadar çıkacağı merakla bekleniyor.