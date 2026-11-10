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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:17

Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecan devam ederken hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Esra Erol'un sunumu ile Salı ve Çarşamba akşamları ekrana gelen Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:17

'un sunumuyla yayınlanan 'da bu akşamın yarışmacısının kazanacağı miktar heyecanla takip ediliyor. 10 Kasım Salı akşamı yeni bölüm var mı netleşti.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER VAR?

ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecanlı bölümler devam ediyor. Sevilen program Salı ve Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bir dönem yeni bölümlere ara veren program, yeniden ekranlara gelmeye başladı. 

Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM VAR MI 10 SALI?

10 Kasım Salı akşamının yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun, yeni bölümü ile ekranlara gelecek. ATV yayın akışında yeni bölümü ile yer alan programda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?

ATV YAYIN AKIŞI 10 KASIM SALI

  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 - Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 - Var Mısın Yok Musun
  • 23:20 - Altı Üstü İstanbul
  • 02:00 - Var Mısın Yok Musun
  • 04:45 - Bir Gece Masalı
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#Müge Anlı
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#ATV
#Var Mısın Yok Musun
#10 Kasım Salı
#Medya
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