Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?

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İstanbul
Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısının kazanacağı miktar heyecanla takip ediliyor. 10 Kasım Salı akşamı yeni bölüm var mı netleşti.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecanlı bölümler devam ediyor. Sevilen program Salı ve Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bir dönem yeni bölümlere ara veren program, yeniden ekranlara gelmeye başladı.
10 Kasım Salı akşamının yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun, yeni bölümü ile ekranlara gelecek. ATV yayın akışında yeni bölümü ile yer alan programda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.