Var Mısın Yok Musun hangi günler var? Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı?

Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısının kazanacağı miktar heyecanla takip ediliyor. 10 Kasım Salı akşamı yeni bölüm var mı netleşti.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER VAR?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecanlı bölümler devam ediyor. Sevilen program Salı ve Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bir dönem yeni bölümlere ara veren program, yeniden ekranlara gelmeye başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM VAR MI 10 SALI?

10 Kasım Salı akşamının yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun, yeni bölümü ile ekranlara gelecek. ATV yayın akışında yeni bölümü ile yer alan programda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

ATV YAYIN AKIŞI 10 KASIM SALI