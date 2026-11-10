Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:08

Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

Ekranların sevilen dizisi Fetihler Sultanı, Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yeni bölümü bekleyenler ise Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:08

, , ekranlarında bu akşam dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı merak edildi. yayın akışına göre izleyici ile buluşacak.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU 10 KASIM?

Seyircilerin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümü ekranlara gelecek. Tuzlu Kahve, geçen hafta yayınlanmamıştı. Bugünün ekranlarda yer alacak.

Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşamın yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Yayın akışına göre bugün diziler izleyici ile buluşacak.

Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

TV8 yayın akışı 

12:45 - Temizlik Benim İşim
16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Temizlik Benim İşim
01:30 - Zuhal Topal‘la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Küçük Ağa
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 13:45 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Daha 17
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Haysiyet
  • 00:15 - Güller ve Günahlar
  • 03:00 - Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - Üç Kız Kardeş
Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI 10 KASIM?

TRT 1 yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 13:15 - Seksenler
  • 14:05 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - Lingo Türkiye
  • 19:00 - Ana Haber
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
    Show TV
  • 15:00 – Bahar
  • 18:25 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Sevdan Bir Ateş
  • 23:30 - Kızılcık Şerbeti
  • 02:30 - Muhtemel Aşk
  • 04:30 - Aşkın Zaferi
Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

TUZLU KAHVE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Star TV'nin bu akşamki yayın akışına bakıldığında Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü izleyici ile buluşacak.

  • 08:30 - Cansu Canan'la Bugün
  • 10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Tuzlu Kahve
  • 00:15 - Sevdiğim Sensin
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