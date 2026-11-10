Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

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İstanbul
Star TV, Show TV, Kanal D ekranlarında bu akşam dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı merak edildi. 10 Kasım yayın akışına göre Tuzlu Kahve izleyici ile buluşacak.
Seyircilerin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümü ekranlara gelecek. Tuzlu Kahve, geçen hafta yayınlanmamıştı. Bugünün diziler ekranlarda yer alacak.
Bu akşamın yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Yayın akışına göre bugün diziler izleyici ile buluşacak.
TV8 yayın akışı
12:45 - Temizlik Benim İşim
16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Temizlik Benim İşim
01:30 - Zuhal Topal‘la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
KANAL D YAYIN AKIŞI
TRT 1 yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Star TV'nin bu akşamki yayın akışına bakıldığında Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü izleyici ile buluşacak.