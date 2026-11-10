Bu akşam diziler var mı, yok mu 10 Kasım Pazartesi? Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı bugün yeni bölümü var mı?

Star TV, Show TV, Kanal D ekranlarında bu akşam dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı merak edildi. 10 Kasım yayın akışına göre Tuzlu Kahve izleyici ile buluşacak.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU 10 KASIM?

Seyircilerin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümü ekranlara gelecek. Tuzlu Kahve, geçen hafta yayınlanmamıştı. Bugünün diziler ekranlarda yer alacak.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşamın yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Yayın akışına göre bugün diziler izleyici ile buluşacak.

TV8 yayın akışı

12:45 - Temizlik Benim İşim

16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Temizlik Benim İşim

01:30 - Zuhal Topal‘la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Daha 17

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Haysiyet

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Üç Kız Kardeş

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI 10 KASIM?

TRT 1 yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 - Seksenler

14:05 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

Show TV

15:00 – Bahar

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Sevdan Bir Ateş

23:30 - Kızılcık Şerbeti

02:30 - Muhtemel Aşk

04:30 - Aşkın Zaferi

TUZLU KAHVE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Star TV'nin bu akşamki yayın akışına bakıldığında Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü izleyici ile buluşacak.