19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Kasada otururken vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed 37 gün sonra hayatını kaybetti Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, hastanedeki 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 17 yaşındaki A.E. saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Saldırının ardından iş insanlarından haraç isteyen 'Kurşunlar' ve 'Aylar' isimli 2 suç örgütü tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüpheliden 29'u tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede hayatını kaybeden Nurmuhammed Musaoğlu'nun cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında bulunduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SALDIRININ ARDINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Yapılan araştırma sonucunda saldırının ardından "Kurşunlar" ve "Aylar" isimli 2 suç örgütü çıktı. 2 çetenin de iş insanlarını ölümle tehdit ederek haraç istedikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda 65 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 14’ü adli kontrol şartıyla 22’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

37 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nurmuhammed Musaoğlu ise 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Musaoğlu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.