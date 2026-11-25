Ankara'da kara bulutlar gökyüzünü kapladı: İnşaat halindeki binayı alevler sardı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yakılan çöplerden yükselen ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda kontrolden çıkarak büyüdü. Kısa sürede şantiyeyi saran alevler ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, alevlerin sıçradığı inşaat halindeki binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.