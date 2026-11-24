Oynadığı yapımlarla dikkatleri her zaman üzerine çeken Will Smith, bu kez de 42 milyon dolarlık evinde çıkan yangınla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de aynı evde yangın çıkmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Lüks evindeki yangın adeta paniğe neden oldu.

WİLL SMİTH’İN 42 MİLYON DOLARLIK MALİKANESİNDE KORKUTAN YANGIN!

Dünyaca ünlü yıldız oyunculardan biri olan Will Smith, zaman zaman oynadığı yapımlardan daha çok özel hayatıyla da gündeme bomba gibi düşüyor. Bu kez malikanesinde çıkan yangınla gündeme geldi. Ünlü ismin 42 milyon dolar değerindeki lüks evinde korkutan yangın dikkat çekti.

Kısa sürede paniğe neden olan yangın için olay yerine ekipler sevk edildi. Yaklaşık olarak da 150 dönümlük arazi üzerinde bulunan malikanede çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale ederken birden fazla acil müdahale aracının evin önünde bulunduğu görülürken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çevre de büyük bir paniğe neden olan yangın sonrasında Will Smith ve eşi daha öncesinde de aynı malikane de yangın haberiyle gündeme gelmişlerdi. O zamanlarda oldukça dikkat çeken yangın, aradan geçen beş yılın ardından tekrardan yaşanması o günleri de hatırlatmış oldu.

AYNI EVDE İKİNCİ KEZ ÇIKTI

2021 yılında meydana gelen yangında evin bodrum katında çıktığı öğrenilmişti. Büyük bir paniğe neden olan yangının ardından olayın malikanede tadilat çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Hatta o dönemlerde iddia edilene göre aileye yakın kaynaklardan, Page Six’e yapılan açıklamada yangının bodrum katında başladığını belirtmişti. Açıklamada ayrıca da bir itfaiyecinin tedavi edildiği ifade edilmiş, diğer herkesin de durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Will Smith’in milyon dolarlık lüks malikanesi sadece bu şekilde değil, geçen yıl meydana gelen Palisades orman yangınından da etkilenmişti. Hatta alevler doğrudan Will Smith’in evine ulaşmasa da yangının yapmış olduğu tehlike nedeniyle aile evini tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Şimdilerde tekrardan ikinci kez yana malikane magazin gündemine kısa sürede bomba gibi düştü. Ekiplerin hemen müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alınmasıyla panik havası gitse de ünlü ismin hayranları yakından takip ediyor.