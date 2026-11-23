Sosyal medya paylaşımları ile yüzleri güldüren Okan Kurt ve Demet Akalın çiftine yöneltilen soru komik anlara sebep oldu. Akalın, eşinin Sefo ile gece çıkmasına izin vermedi. Tek bir kişiye güveniyormuş.

DEMET AKALIN'DAN EŞİ OKAN KURT'A İZİN ÇIKMADI

Demet Akalın, Sinan Akçıl ile gece dışarı çıkmasına izin vereceğini söylerken, "Sinan, 'Gidebilirsin vallahi' diyorum yani. Ondan sonra duruyorum mesela, Sefo ile gidemez ama bir yere. Sefo'yla büyük akabilirler çünkü" sözlerini kullandı.

Eşi Okan Kurt'un Sefo ile gece dışarı çıkmasına izin vermeyeceğini söylediği anlar ise güldürdü.

"SEFO'YLA HİÇBİR YERE GİDEMEZ"

Demet Akalın'a yöneltilen eşiniz gece kimlerle dışarı çıkabilir sorusuna gelen esprili cevap ortamı yumuşattı.

Okan Kurt, Sefo'nun doğum gününde gece çıkmak istediklerini söylediğinde eşinden izin alamadığını söyledi. "Sefo geçen doğum günü, çocuk beni after'a götürecekti; izin vermediler" açıklaması ile güldürdü.

AKALIN'DAN SİNAN AKÇIL'A İZİN ÇIKTI

Demet Akalın'ın eşinin kimlerle çıkabileceğine dair gelen soruya verdiği cevaplar kırdı geçirdi. Sefo ile bir yere gidemeyeceğini söylerken Sinan Akçıl ile gidebileceğini belirtti.

Okan Kurt, "Mesela Sinan korkar, Sinan diyor ki 'Aman abi sen geldiğin gün eve kimseyi çağırmıyorum. Yanlışlıkla denk gelirsin ikimizi birlikte Türkiye'den sınır dışı yaptırır' diyor" sözleri ile dikkat çekti.