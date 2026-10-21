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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:56

MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu

MasterChef Türkiye, bu akşam ünlü konukları ağırlıyor. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun yemek tadımı için gelmesi, programa renkli anlar kattı. Eğlenceli anların yaşandığı bölümde kahkahalar eksik olmazken ünlü isimlerin yarışmacılarla buluşması da dikkat çekti. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun programa konuk olduğu bölüm, yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio hangi takıma oy verdi?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:56

, mutfaktaki rekabetin yanı sıra eğlenceli konuklarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde , ve Eypio’nun programa katılması renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Ünlü isimlerin yarışmada yer almasıyla stüdyoda hareketli anlar yaşanırken kahkahalar da peş peşe geldi. MasterChef’te Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio hangi takıma oy verdi?

MASTERCHEF’E 3 ÜNLÜ İSİM KONUK OLDU!

Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun MasterChef’e konuk olarak katılması, programda renkli anların yaşanmasını sağladı. Müzik ve eğlence dünyasının tanınan isimlerini bir araya getiren bölümde kahkahalar eksik olmadı.

MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu

Şarkıcı Demet Akalın, komedi oyuncusu Şafak Sezer ve rapçi Eypio’nun programa konuk olması, MasterChef izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Yarışmanın rekabet dolu mutfak atmosferi, ünlü isimlerin katılımıyla eğlenceli bir havaya büründü. 

MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu

Konukların yarışmacılarla bir araya geldiği bölümde yarışmacıların yaptığı yemekleri tattılar. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio tattıkları yemekler ile ilgili oy kullanarak MasterChef’in bu akşam ki dokunulmazlık oyununun kazananı verecekleri oylar doğrultusunda belli olacak.

MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu

 Ünlü isimlerin yemeklerini beğendiği takımın kimin olacağı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef’e Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk oldu! Kahkahalar havada uçuştu

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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ETİKETLER
#demet akalın
#masterchef türkiye
#şafak sezer
#Eypio
#Batuhan Nazikoğlu
#Magazin
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