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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:11

MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

MasterChef Türkiye’de Şadi’nin yemek tadımıyla ilgili yaşananlar sosyal medyada tepki çekti. Şadi’nin çift tadım yapmasına rağmen yemeğinin tadıldığı yönündeki iddia, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın söz konusu anları hakkında yorum yapan kullanıcılar, yaşananların adil olup olmadığını sorguladı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:11

’de yarışmacıların performansları kadar mutfakta yaşanan dikkat çekici anlar da gündem olmaya devam ediyor. Son bölümde ’nin yemek tadımıyla ilgili yaşananlar sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Şeflerin yaşanan durumu görmezden geldiğini düşünen izleyiciler de eleştirilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

MASTERCHEF’TE ŞADİ ÇİFT TADIM YAPTI!

MasterChef Türkiye’de Şadi’nin çift tadım yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Şadi’nin yemeğini karıştırırken ilk tadımını yaptığı, ardından aynı kaşığı yeniden kabın içine sokarak karıştırmaya devam ettiği görüldü.

MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

 Yarışmada hijyen kuralları açısından tartışma oluşturan bu hareket, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. MasterChef kurallarında bu tür bir davranışın kural ihlali sayıldığı ve yemeğin şefler tarafından tadılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmeler sosyal medyada gündeme geldi. Ancak söz konusu olayda Şadi’nin yemeğinin tadına bakılması, izleyicilerin tepkisini daha da artırdı.

MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medya kullanıcıları, yarışmacılara uygulanan kuralların herkes için eşit olup olmadığını sorgularken hem Şadi’ye hem de şeflere yönelik eleştirilerde bulundu. 

MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

Bazı izleyiciler yaşananların görmezden gelindiğini savunurken, yarışmadaki değerlendirme sürecine ilişkin soru işaretlerini dile getirdi. MasterChef Türkiye’de yaşanan bu olay, mutfakta hijyen kuralları ve yarışmacılara yönelik uygulamaların tutarlılığı konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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#masterchef türkiye
#Hasan Alp Karabacak
#Batuhan Nazikoğlu
#nilay özgen
#Şadi
#Magazin
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