MasterChef’te Şadi’ye çifte tadım tepkisi! MasterChef’te Şadi olayı sosyal medyayı karıştırdı

MasterChef Türkiye’de yarışmacıların performansları kadar mutfakta yaşanan dikkat çekici anlar da gündem olmaya devam ediyor. Son bölümde Şadi’nin yemek tadımıyla ilgili yaşananlar sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Şeflerin yaşanan durumu görmezden geldiğini düşünen izleyiciler de eleştirilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

MASTERCHEF’TE ŞADİ ÇİFT TADIM YAPTI!

MasterChef Türkiye’de Şadi’nin çift tadım yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Şadi’nin yemeğini karıştırırken ilk tadımını yaptığı, ardından aynı kaşığı yeniden kabın içine sokarak karıştırmaya devam ettiği görüldü.

Yarışmada hijyen kuralları açısından tartışma oluşturan bu hareket, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. MasterChef kurallarında bu tür bir davranışın kural ihlali sayıldığı ve yemeğin şefler tarafından tadılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmeler sosyal medyada gündeme geldi. Ancak söz konusu olayda Şadi’nin yemeğinin tadına bakılması, izleyicilerin tepkisini daha da artırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, yarışmacılara uygulanan kuralların herkes için eşit olup olmadığını sorgularken hem Şadi’ye hem de şeflere yönelik eleştirilerde bulundu.

Bazı izleyiciler yaşananların görmezden gelindiğini savunurken, yarışmadaki değerlendirme sürecine ilişkin soru işaretlerini dile getirdi. MasterChef Türkiye’de yaşanan bu olay, mutfakta hijyen kuralları ve yarışmacılara yönelik uygulamaların tutarlılığı konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)