Başrolde Will Smith ve Michael B. Jordan yer aldığı I Am Legend 2 geliyor! İzleyiciler merakla bekliyor!

2007 yılında vizyona giren ve kısa sürede kült yapımlar arasında yerini alan I Am Legend filminin devamı geliyor. Yeni projede, ilk filmde Dr. Robert Neville karakterini oynayan Will Smith yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, başarılı oyuncu Michael B. Jordan da kadroya dahil oldu. Yapımın senaryosu ve hikâye akışına dair detaylar henüz netleşmese de, filmin ilk yapımdan farklı bir evren üzerinden ilerleyeceği konuşuluyor. Büyük bütçeli proje, şimdiden yılın en çok konuşulacak filmleri arasında gösteriliyor.

I AM LEGEND 2 GELİYOR

Sinema dünyasının kült yapımları arasında gösterilen I Am Legend filminin devamı için beklenen haber geldi. Uzun süredir gündemde olan I Am Legend 2 projesi resmiyet kazanırken, ilk filmde Dr. Robert Neville oynayan Will Smith’in yeniden başrolde yer alacağı açıklandı. Başarılı oyuncuya bu kez son yılların dikkat çeken isimlerinden Michael B. Jordan eşlik edecek.

Henüz senaryo detayları ve vizyon tarihi paylaşılmamış olsa da, yapımın ilk filmdeki hikâyeyi genişleteceği konuşuluyor. Özellikle filmin alternatif son üzerinden ilerleyecek olması, serinin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu yaklaşımın, hikâyeye farklı bir boyut kazandırması bekleniyor.

Büyük bütçeli proje, hem ilk filmin sadık izleyicilerini hem de gençleri hedefliyor. Oyuncu kadrosundaki güçlü isimler ve geliştirilecek yeni hikâye yapısıyla I Am Legend 2’nin vizyona girdiği dönemde gişede önemli bir başarı elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Filmle ilgili yeni detayların önümüzdeki süreçte paylaşılması bekleniyor.

MİCHAEL B. JORDAN WİLL SMİTH HAKKINDA KONUŞTU!

Michael B. Jordan, People Magazine'e verdiği özel röportajda Will Smith ile birlikte çalışması hakkında konuştu. “Senaryo üzerinde hala çalışıyoruz ve onu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Henüz bir yayın tarihi falan yok. Nerede çekim yapacağımızdan da emin değilim ama onunla kamera karşısına geçmek için gerçekten heyecanlıyım. Uzun zamandır hayranlık duyduğum biriyle çalışabilmek, gerçekten dört gözle beklediğim bir şey. Çok heyecanlıyım,” dedi.

I AM LEGEND FİLMİNİN KONUSU

I am Legend filminin ilk serisindeki konusu insan yapımı bir virüsün insanlığı mutant canavarlara dönüştürdüğü kıyamet sonrası bir dünyada geçmektedir. Bağışıklığı olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), ıssız New York'ta köpeğiyle hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da virüse çare arar ve her gece bu canavarlara karşı savaşır.