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İstanbul
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım’da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıkmış, o sırada dairede ve apartmanda bulunan futbolcu 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ve 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenmişti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 gün sonra Ömer Ege Özyurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük futbolcu pazartesi günü düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Bugün ise Ömer Ege'nin ardından kuzeni Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. Defne Özyurt, 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Öte yandan 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklanmıştı.