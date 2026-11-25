İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım’da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıkmış, o sırada dairede ve apartmanda bulunan futbolcu 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ve 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenmişti.

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HABERİN ÖZETİ Gaziosmanpaşa'daki yangında bilanço ağırlaştı! 12 yaşındaki Ömer Ege'den sonra 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da vefat etti İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt'un ardından 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti. 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt 2 gün sonra hayatını kaybetti ve pazartesi günü toprağa verildi. Kuzeni 6 yaşındaki Defne Özyurt da 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Dumandan etkilenen 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisi sürerken, diğer 3 kişi taburcu edildi. Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. tutuklandı.

ÖMER EGE ÖZYURT PAZARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 gün sonra Ömer Ege Özyurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük futbolcu pazartesi günü düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

6 YAŞINDAKİ DEFNE ÖZYURT DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Bugün ise Ömer Ege'nin ardından kuzeni Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. Defne Özyurt, 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Öte yandan 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklanmıştı.