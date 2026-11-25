Trafikte biber gazlı magandalık kamerada: Araçtan inip motosikletliye saldırdı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken çıkan tartışma kısa sürede çığrından çıktı. 35 DDV 924 plakalı otomobilin sürücüsü O.I., aynasına vurduğunu iddia ettiği motosiklet sürücüsünün üzerine yürüyerek elindeki biber gazını sıktı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, 'saldırı amaçlı araçtan inmek' suçundan kural tanımaz sürücü O.I.’ya tam 180 bin TL idari para cezası kesti. Ağır yaptırımlarla karşılaşan magandanın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün boyunca trafikten men edildi.