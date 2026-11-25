UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Sabah FK ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada İspanyol ekibi, lig aşamasında üst sıralardaki konumunu korumak için sahaya çıkacak. İlk kez bu organizasyonun lig aşamasında mücadele eden Sabah FK ise kendi sahasında güçlü rakibi karşısında puan arayacak. İki takımın tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri, takımların puan durumu ve eksik futbolcuları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sabah Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İşte detaylar…

BARCELONA SABAH FK DEPLASMANINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında 5. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Barcelona, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'ya konuk oluyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Bakü'de ise futbolseverler mücadeleyi yerel saatle 21.45'ten itibaren takip edebilecek. Yaklaşık 70 bin seyirci kapasitesine sahip stadyum, Azerbaycan'ın en büyük spor tesisleri arasında bulunuyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 karşılaşmada 9 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Katalan ekibi, kalesinde ise 6 gol gördü. Son Avrupa maçında Aston Villa'yı 3-0 mağlup eden Barcelona, İspanya La Liga'da Villarreal karşısında da 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki ekip, Sabah FK deplasmanından alacağı sonuçla lig aşamasındaki puanını artırmak istiyor.

Ev sahibi Sabah FK ise ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maç sonunda 3 puan elde etti. Puan tablosunda alt sıralarda bulunan Azerbaycan temsilcisi, son lig karşılaşmasında Sumqayit'i 5-1 mağlup etti. Avrupa arenasındaki mücadelesini sürdüren Sabah FK, Barcelona karşısında taraftarının desteğiyle sahadan puan veya puanlarla ayrılmak için mücadele edecek.

İki takım daha önce resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle Bakü'de oynanacak mücadele, Sabah FK ile Barcelona arasındaki ilk randevu olacak.

Barcelona'da karşılaşma öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Lamine Yamal, sağ ayak bileşindeki hafif rahatsızlık nedeniyle kadroya alınmadı ve Bakü'ye götürülmedi. Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen ve Roony Bardghji de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Hansi Flick'in Yamal'ın yokluğunda kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

SABAH BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye'de UEFA organizasyonlarının yayın hakları kapsamında Sabah FK – Barcelona maçı, tabii platformunun Premium paketi üzerinden izlenebilecek. Yayının Premium içerik kapsamında sunulması nedeniyle karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Tabii, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform olarak bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlardan kullanılabiliyor. Bilgisayar üzerinden platformun resmi internet sitesine girilerek Canlı TV bölümünden spor yayınlarına ulaşılabiliyor. Mobil cihazlarda ise App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen Tabii uygulaması kullanılabiliyor. Android TV, LG webOS ve Samsung Tizen işletim sistemine sahip akıllı televizyonlarda da uygulama üzerinden yayınlara erişilebiliyor. Apple TV ve Android tabanlı medya kutuları da platformun kullanılabildiği cihazlar arasında yer alıyor.

Maçı canlı izleyemeyen futbolseverler, Barcelona'nın resmi internet sitesi, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden karşılaşmanın dakika dakika gelişmelerini takip edebilecek.

SABAH FK - BARSELONA PUAN DURUMLARI

Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet alarak 9 puana ulaştı. Katalan ekibi, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Puan tablosunda üst sıralarda bulunan Barcelona güncel puan durumuna göre 8. sırada yer alıyor. Takımın lig aşamasındaki konumu, kalan haftalarda oynanacak karşılaşmalarla birlikte şekillenmeye devam edecek.

Sabah FK ise 4 maçta topladığı 3 puanla puan tablosunun alt bölümünde yer alıyor. Azerbaycan temsilcisi ise 30. sırada yer alıyor. İlk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden ekip, Avrupa'daki deneyimini sürdürürken kendi sahasında Barcelona karşısında puan kazanmak için sahaya çıkacak.

Barcelona'nın doğrudan son 16 turuna katılabilmesi açısından lig aşamasında üst sıralarda yer alması önem taşıyor. Sabah FK ise kalan karşılaşmalarda puan hanesini geliştirmeye çalışacak. Bakü'de oynanacak mücadele, iki takımın lig aşamasındaki mevcut puan durumunu etkileyecek karşılaşmalar arasında bulunuyor.

SABAH BARCELONA HANGİ KANALDA?

Sabah FK - Barcelona maçı, Türkiye'de tabii platformunun Premium paketi üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma Tabii Spor kanallarından takip edilebilecek. Premium abonelik gerektiren yayın için şifresiz izleme seçeneği bulunmuyor.

Karşılaşmayı Türkiye dışında takip etmek isteyenler için farklı ülkelerde çeşitli yayın seçenekleri bulunuyor. Maçı veren yabancı kanallar şöyle:

Belçika: Play Sports 3

Brezilya: TNT

Danimarka: TV3 Sport

Fransa: Canal+ Foot

Azerbaycan: Ictimai TV