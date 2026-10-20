Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:53

Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı

Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ve beraberlik primi 2026-2027 sezonu için belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki performanslarıyla birlikte elde edebileceği gelirler, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA'nın açıkladığı yeni ödül planında katılım ücretleri, maç sonuçlarına bağlı primler, lig sıralaması bonusları ve eleme turlarında kazanılacak ödemeler bulunuyor. Şampiyonlar Ligi galibiyet parası ne kadar olduğu merak ediliyordu. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda 36 takımın yer aldığı lig aşaması için ayrılan bütçe dikkat çekiyor. Kulüplerin toplam kazancı yalnızca sahadaki sonuçlarla sınırlı kalmazken yayın pazarı ve UEFA kulüp katsayıları üzerinden hesaplanan değer ayağı da gelir dağılımında rol oynuyor. Şampiyonlar Ligi galibiyet primi 2026 ne kadar? İşte Şampiyonlar Ligi beraberlik ve galibiyet primi…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:53

para ödülleri, ve başta olmak üzere turnuvada yer alan kulüplerin lig aşamasındaki performansları açısından önem taşıyor. UEFA tarafından açıklanan dağıtım planında takımlara ödenecek katılım ücretleri, galibiyet ve beraberlik primleri, lig sıralamasına göre verilecek bonuslar ve eleme turlarındaki ödüller ayrı ayrı hesaplanıyor. Toplam ödül havuzunun büyük bölümünü lig aşamasına katılan kulüplerle paylaşacak olan UEFA, yayın gelirleri ve kulüp katsayılarına dayanan değer ayağı için de ayrı bir kaynak ayırıyor. Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik parası ne kadar? İşte para ödülleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi para ödüllerine ilişkin dağıtım planını açıkladı. Buna göre organizasyonun lig aşamasında mücadele eden 36 kulüp için yaklaşık 2,437 milyar euroluk bir bütçe ayrıldı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kapsayan genel dağıtım tutarı ise yaklaşık 2,467 milyar euro olarak planlandı. Yayın ve sponsorluk gelirlerine bağlı olarak bu tutarlarda nihai hesaplama sırasında küçük değişiklikler yapılabilecek.

Lig aşamasına katılma hakkı kazanan her takım, maç sonuçlarından bağımsız olarak sabit bir katılım ücreti alıyor. Bu ödemenin 17,87 milyon euroluk bölümü peşin yapılırken kalan 750 bin euro sezon sonunda ödeniyor. Katılım gelirinin yanı sıra takımların toplam kazançları, lig aşamasındaki sonuçlarına, genel sıralamadaki yerlerine ve turnuvanın eleme turlarında ne kadar ilerlediklerine göre değişiyor. Kulüplerin elde edeceği toplam tutar, sabit ödemelerle performansa bağlı primlerin birleşiminden oluşuyor.

Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı

UEFA'nın ödül sisteminde lig aşaması sıralaması da ayrı bir gelir kalemi olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda sıralama havuzu 666 eşit parçaya bölünüyor ve her bir payın başlangıç değeri 275 bin euro olarak belirleniyor. Lig aşamasını son sırada tamamlayan takım bir pay karşılığında 275 bin euro alırken ilk sıradaki ekip 36 pay üzerinden 9,9 milyon euro kazanıyor. İlk sekiz sırada yer alan takımlara ayrıca 2 milyon euro, dokuzuncu ile 16'ncı sıralar arasındaki takımlara ise 1 milyon euro ek bonus veriliyor.

Turnuvada lig aşamasının ardından gelen eleme turları da kulüplerin gelirlerini artıran başlıca kalemler arasında bulunuyor. Play-off turuna kalan takımlar için 1 milyon euro, son 16 turuna yükselenler için 11 milyon euro, çeyrek finale çıkanlar için 12,5 milyon euro ve yarı finale ulaşanlar için 15 milyon euro ödeme planlanıyor. Final oynayan takımlar 18,5 milyon euro kazanırken şampiyon olan kulübe final ödülüne ek olarak 6,5 milyon euro daha veriliyor.

Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı

Sabit katılım ve performans ödemelerinin dışında, toplam 853 milyon euroluk değer ayağı da dağıtım sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Bu kaynak, kulüplerin yayın pazarındaki ağırlıkları ve son 10 yıldaki UEFA kulüp katsayıları esas alınarak paylaştırılıyor. Dolayısıyla kulüplerin turnuvadan elde ettiği toplam gelir yalnızca maç sonuçları ve eleme turlarındaki başarılarıyla belirlenmiyor; yayın pazarına ilişkin payları ve geçmiş yıllardaki Avrupa performansları da hesaplamada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ 2026, PARASI NE KADAR?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği ödeme planında lig aşamasındaki maç sonuçlarına bağlı primler ayrı bir başlık altında yer alıyor. Takımların oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlar, katılım ücretine ek olarak gelir kazanmasını sağlıyor. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet için uygulanan sistemde yalnızca galibiyet ve beraberlik durumlarında doğrudan maç sonucu primi ödeniyor. Mağlubiyet alan takımlar için ise karşılaşma sonucuna bağlı ek bir ödeme bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı

Lig aşamasında oynanan her maçta galibiyet 2,1 milyon euro gelir sağlıyor. Bununla birlikte maç sonuçlarından elde edilen primler, kulüplerin toplam Şampiyonlar Ligi gelirinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Lig sıralaması, eleme turlarında ilerleme ve değer ayağından alınan pay da sezon sonunda hesaplanacak toplam gelire dahil ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BERABERLİK PRİMİ KAÇ PARA?

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında alınan beraberlikler için de UEFA tarafından belirlenmiş bir performans primi bulunuyor. Bu ödeme, takımların katılım ücretinden bağımsız olarak hesaplanıyor ve maç sonucuna göre kulüplerin gelirlerine ekleniyor. Lig aşamasında oynanan her maçta beraberlik durumunda her 2 kulübe de 700 bin euro ödeme yapılıyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#UEFA
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#2026-2027 Sezonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.