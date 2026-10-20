Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu para ödülleri, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere turnuvada yer alan kulüplerin lig aşamasındaki performansları açısından önem taşıyor. UEFA tarafından açıklanan dağıtım planında takımlara ödenecek katılım ücretleri, galibiyet ve beraberlik primleri, lig sıralamasına göre verilecek bonuslar ve eleme turlarındaki ödüller ayrı ayrı hesaplanıyor. Toplam ödül havuzunun büyük bölümünü lig aşamasına katılan kulüplerle paylaşacak olan UEFA, yayın gelirleri ve kulüp katsayılarına dayanan değer ayağı için de ayrı bir kaynak ayırıyor. Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik parası ne kadar? İşte para ödülleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

UEFA, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi para ödüllerine ilişkin dağıtım planını açıkladı. Buna göre organizasyonun lig aşamasında mücadele eden 36 kulüp için yaklaşık 2,437 milyar euroluk bir bütçe ayrıldı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kapsayan genel dağıtım tutarı ise yaklaşık 2,467 milyar euro olarak planlandı. Yayın ve sponsorluk gelirlerine bağlı olarak bu tutarlarda nihai hesaplama sırasında küçük değişiklikler yapılabilecek.

Lig aşamasına katılma hakkı kazanan her takım, maç sonuçlarından bağımsız olarak sabit bir katılım ücreti alıyor. Bu ödemenin 17,87 milyon euroluk bölümü peşin yapılırken kalan 750 bin euro sezon sonunda ödeniyor. Katılım gelirinin yanı sıra takımların toplam kazançları, lig aşamasındaki sonuçlarına, genel sıralamadaki yerlerine ve turnuvanın eleme turlarında ne kadar ilerlediklerine göre değişiyor. Kulüplerin elde edeceği toplam tutar, sabit ödemelerle performansa bağlı primlerin birleşiminden oluşuyor.

UEFA'nın ödül sisteminde lig aşaması sıralaması da ayrı bir gelir kalemi olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda sıralama havuzu 666 eşit parçaya bölünüyor ve her bir payın başlangıç değeri 275 bin euro olarak belirleniyor. Lig aşamasını son sırada tamamlayan takım bir pay karşılığında 275 bin euro alırken ilk sıradaki ekip 36 pay üzerinden 9,9 milyon euro kazanıyor. İlk sekiz sırada yer alan takımlara ayrıca 2 milyon euro, dokuzuncu ile 16'ncı sıralar arasındaki takımlara ise 1 milyon euro ek bonus veriliyor.

Turnuvada lig aşamasının ardından gelen eleme turları da kulüplerin gelirlerini artıran başlıca kalemler arasında bulunuyor. Play-off turuna kalan takımlar için 1 milyon euro, son 16 turuna yükselenler için 11 milyon euro, çeyrek finale çıkanlar için 12,5 milyon euro ve yarı finale ulaşanlar için 15 milyon euro ödeme planlanıyor. Final oynayan takımlar 18,5 milyon euro kazanırken şampiyon olan kulübe final ödülüne ek olarak 6,5 milyon euro daha veriliyor.

Sabit katılım ve performans ödemelerinin dışında, toplam 853 milyon euroluk değer ayağı da dağıtım sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Bu kaynak, kulüplerin yayın pazarındaki ağırlıkları ve son 10 yıldaki UEFA kulüp katsayıları esas alınarak paylaştırılıyor. Dolayısıyla kulüplerin turnuvadan elde ettiği toplam gelir yalnızca maç sonuçları ve eleme turlarındaki başarılarıyla belirlenmiyor; yayın pazarına ilişkin payları ve geçmiş yıllardaki Avrupa performansları da hesaplamada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ 2026, PARASI NE KADAR?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği ödeme planında lig aşamasındaki maç sonuçlarına bağlı primler ayrı bir başlık altında yer alıyor. Takımların oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlar, katılım ücretine ek olarak gelir kazanmasını sağlıyor. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet için uygulanan sistemde yalnızca galibiyet ve beraberlik durumlarında doğrudan maç sonucu primi ödeniyor. Mağlubiyet alan takımlar için ise karşılaşma sonucuna bağlı ek bir ödeme bulunmuyor.

Lig aşamasında oynanan her maçta galibiyet 2,1 milyon euro gelir sağlıyor. Bununla birlikte maç sonuçlarından elde edilen primler, kulüplerin toplam Şampiyonlar Ligi gelirinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Lig sıralaması, eleme turlarında ilerleme ve değer ayağından alınan pay da sezon sonunda hesaplanacak toplam gelire dahil ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BERABERLİK PRİMİ KAÇ PARA?

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında alınan beraberlikler için de UEFA tarafından belirlenmiş bir performans primi bulunuyor. Bu ödeme, takımların katılım ücretinden bağımsız olarak hesaplanıyor ve maç sonucuna göre kulüplerin gelirlerine ekleniyor. Lig aşamasında oynanan her maçta beraberlik durumunda her 2 kulübe de 700 bin euro ödeme yapılıyor.