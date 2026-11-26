Türk lirası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki önemli hamle yaptı. TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ve makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyuruları Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası'ndan TL için iki önemli adım: 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara, zorunlu karşılıklara düzenleme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi ve makroihtiyati çerçeve kapsamında iki yeni karar aldı. Açık piyasa işlemleri kapsamındaki bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi. Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Kararların makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla alındığı belirtildi.

1 HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE ARA VERİLDİ

Buna göre, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarla ilgili de bir düzenlemeye gitti. Buna göre Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

Alınan kararın amacının makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemenin esas alındığı belirtildi.