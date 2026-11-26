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İstanbul
Türk lirası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki önemli hamle yaptı. TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ve makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyuruları Bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.
Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarla ilgili de bir düzenlemeye gitti. Buna göre Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.
Alınan kararın amacının makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemenin esas alındığı belirtildi.