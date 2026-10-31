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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:26

Sivas, Kars ve Erzurum'a hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu yeni müjdeyi duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas’a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars’ı kapsayacak şekilde uzatılacağını duyurdu. Projenin Londra’dan Orta Asya’ya uzanan küresel bir aksın parçası olduğunu belirten Uraloğlu, Erzurum şehir içi raylı sistem projesi için de çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Sivas, Kars ve Erzurum'a hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu yeni müjdeyi duyurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:26

Türkiye genelinde yürütülen ulaştırma ve altyapı projeleri kapsamında demiryolu ağını genişletme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. ’da düzenlenen programda Doğu Anadolu Bölgesi’ni yakından ilgilendiren yatırımlara ilişkin kritik açıklamalarda bulunan , bölgenin demiryolu vizyonunu ortaya koydu.

Sivas, Kars ve Erzurum'a hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu yeni müjdeyi duyurdu!

TÜRKİYE GENELİNDE 4 BİNİ AŞKIN KİLOMETRELİK YENİ DEMİRYOLU MESAİSİ

Türkiye’nin mevcut demiryolu ağının 14 bin 300 kilometreye ulaştığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu kapasitenin üzerine ciddi bir yatırım hamlesi eklendiğini vurguladı. Halihazırda 4 bin 850 kilometre civarında yeni hat yapım çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten Uraloğlu, yürütülen projelerin mevcut hat oranına kıyasla stratejik bir önem taşıdığını ifade etti.

LONDRA’DAN ORTA ASYA'YA UZANAN KÜRESEL ULAŞIM KORİDORU

Sivas hattının devamı niteliğindeki -Erzurum- projesinin yalnızca bölgesel bir ulaşım adımı olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sadece Erzurum'un projesi değildir. Bu; Orta Asya'ya, Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz istemeseniz de biz bunu yapacağız. Ama sizin istemeniz elbette kıymetlidir."

Sivas, Kars ve Erzurum'a hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu yeni müjdeyi duyurdu!

ÖNCE MODERNİZASYON, SONRA ÇİFT HATLI HIZLI TREN

Doğu illerini kapsayan projenin teknik detaylarına ve izlenecek aşamalara değinen Uraloğlu, bölgeye kazandırılacak hatta uygulanacak yol haritasını paylaştı. Planlamaya göre, ilk aşamada bölgedeki mevcut demiryolu altyapısı tamamen elektrikli ve sinyalli bir yapıya kavuşturulacak. İkinci etapta ise bir gidiş ve bir geliş şeklinde inşa edilecek çift hatlı yüksek hızlı demiryolu projesiyle Erzurum, Erzincan ve Kars yüksek standartlı ulaşım konforuyla buluşturulacak.

Sivas, Kars ve Erzurum'a hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu yeni müjdeyi duyurdu!

ERZURUM KENT İÇİ ULAŞIMINA RAYLI SİSTEM DESTEĞİ

Açıklamalarında şehir içi ulaşım projelerine de geniş yer ayıran Bakan Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen kent içi raylı sistem projesine dikkat çekti. Yerel yönetimle ortak bir istişare süreci yürütüldüğünü ifade eden Uraloğlu, projenin doğru zamanlama ve en uygun şartlar oluşturulduğunda Erzurum halkının hizmetine sunulacağını belirterek sözlerini tamamladı.

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#Erzurum
#Erzincan
#Kars
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Gündem
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